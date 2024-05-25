賴清德在520就職演說中公然提出「中華民國台灣是主權獨立的國家」以及「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，這些話雖然在過去許多場合已經被民進黨的政治人物廣泛提及，但在520這種重要場合確實是第一次出現。因此，大陸做出激烈反應自然各界不意外，即便賴政府透過所謂知情人士解釋賴已經釋放足夠善意，恐怕也是無濟於事。

大陸官方和官媒在520深夜和隔日先後發出新聞稿，對賴的講話大加抨擊，在此基礎上，大陸東部戰區也隨即展開環台軍演，其範圍和規模與上次裴洛西訪台頗為相當。只是問題在於，台灣無論是官方還是民間社會，對大陸軍演早已見怪不怪，無論是上次飛彈射擊還是這次的環台演練，其實都沒有在台灣內部掀起多大波瀾，大陸「武嚇」早已出現「邊際效應遞減」的問題。雖然大陸媒體對內不斷宣稱軍演將對「台獨」構成極大震懾，但對台灣社會來說，恐怕是完全相反的觀感。

更大的風險還在於，大陸此舉恐將落入民進黨為了緩解內政危機而設立的陷阱。具體來說，當前賴清德政府面臨的最大挑戰絕非在兩岸，而是內部朝小野大的困局，如何擺脫立法院居於弱勢地位的掣肘，才是賴接下來施政的最大難題。近來立法院內的激烈對抗及院外不斷升級的抗議規模，其實正是賴想擺脫藍白影響的嘗試。

但我們也看到，台灣民意並沒有如其所願，根據台灣民意基金會剛公布的民調，只有31.6%支持民進黨在立院的所作所為，另外有27.6%的受訪者支持國民黨與民眾黨，24.6%則表示都不支持。換言之，綠營和藍白之間的民意支持度並沒有顯著差異，只是略有優勢。而具體到「公務員藐視國會罪」的民意上，甚至有57.5%表示贊成，這也說明過去8年民進黨官員在立法院的狂傲表現已引起民眾的不滿，民眾也希望立法院的權威能夠有所加強，以利制衡執政黨當局。

在這種情況下，民進黨很難期待再造一個「太陽花2.0」，而想要擺脫困境的殺手，恐怕還是來自大陸的「助攻」。對民進黨來說，這一招才是屢試不爽的「王炸」，因此，在520就職演講中發表一些挑釁式的言論，讓大陸不得不做出激烈回應，也就成為成本低廉的操作手法。當然，大陸實在不想落入這一陷阱，我們也看到大陸的演習也較為克制。但樹欲靜而風不止，只要賴政府還陷入困局，他們就還會繼續深挖兩岸敵意的陷阱，而大陸眼下依然陷入某種路徑依賴之中，對來自民進黨政府的任何敵意行動都打算做出回應，即便大陸也意識到這其實無助於營造兩岸民間友好往來的氛圍，但在某種程度上也被綁上民進黨的戰車。

從這個角度看，對大陸來說，當務之急就是跳脫出民進黨設定的這種行為框架，真正將對台工作重點放在「寄希望於台灣人民」，不要輕易被民進黨的政治操作所左右，如此方能從敵意陷阱中走出來。