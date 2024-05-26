解放軍東部戰區23、24日釋出對台軍演訊息「聯合利劍-2024A」。怎麼解讀這個資訊？首先在政治上，針對賴清德毫無疑問。

其次，在蔡英文時代的「利劍」實在不怎麼「利」，因為當時的「聯合利劍」沒有「A」，而現在的利劍多了「A」，表示未來的利劍不止一個，還會有B、C、D......。

最後，如果把目前解放軍的「A」當作基礎，那麼，之後的B、C、D......會是什麼呢？從軍事的觀點看，佔據制高點表示制勝的前提，有點兒軍事大腦的都知道，切斷敵軍的後勤補給線等於切斷其生命線。

此次聯合利劍2024A軍演，表示台灣本島任何後勤補給已被切斷，連美軍都進不來，怎麼補給台灣本島呢？這一切只是「形」與「勢」的表現，軍事的基本認識而已！從蔡英文時代開始以至今，御用軍事專家們刻意曲解「形」與「勢」、甚至於不解何為「形」與「勢」，以為美軍軍備及其影響力足以保障台獨勢力。

其次，過去台灣過度濫用大陸方面的善意，所謂的善意就是未來治理台灣的基礎、以及民心向背，所以解放軍一直未下狠手。但是這個「A」實在令人擔心，之後的B、C、D...如何讓「睡著的人」醒過來呢？

「溫水煮青蛙」可說是當前大陸對台灣的手段，「A」是「形」與「勢」，台灣方面還可以裝睡，究竟「形」與「勢」只是打嘴炮，無論過去的消耗戰或麻痺戰，只要「吃定了」大陸方面的善意，來幾艘軍艦或海巡艦，那又如何？這個「溫水」實在不怎麼樣！

基於「溫水煮青蛙」原則，如果還有「聯合利劍B」，我們幾乎可以判斷，這個「B」所針對的將是國軍海空軍，如果大陸方面宣布開啟「聯合利劍B」的話。當然，「聯合利劍B」的溫度將會高於「聯合利劍A」。

至今為止，解放軍尚未對國軍下狠手，例如針對國軍戰機拋撒鋁箔條或照射雷射光、或切斷水面艦網通等等，當國防部宣布將派遣「聯合情監偵系統綿密掌握...」，結果升空的戰機和出海的軍艦全部失聯，數據鏈、通信網路、雷達全部斷開......，但不知執政黨和國防部軍事專家們如何解釋？

還有，國軍慣於「上一場戰爭」，也就是823炮戰，這是國軍唯一的戰鬥經驗，這可能是個非常不幸的經驗，因為這坐實國軍基於「上一場戰爭」的經驗，得到「陣地作戰」是本島防衛的基礎，幾個作戰區不過就是劃分5個大型陣地，本質上，和66年前的金門炮戰陣地戰有啥不同？

如今有了許多新武器，例如無人作戰載具，但是國防部把這些武器全部分配給基層部隊，卻不願意承擔作戰成敗。遇到不久解放軍「聯合利劍C」的話，國防部又將怎麼處理呢？

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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