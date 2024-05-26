這次國會改革法案雖然是由柯文哲和黃國昌先提出，接著由傅崐萁和洪孟楷全力推動，這些國會改革法案在美國、英國、日本、德國、法國等早已實施經年累月，連菲律賓都早已實施，更絕的是柯建銘、林佳龍和顧立雄等民進黨人早已提案推動，而且與現在的案文完全相同。

但是民進黨完全不管這些，就是要全力反對，更扯的是反對的理由不是就事論事而是胡扯瞎扯，謊話從頭頂說到屁股，說謊說到完全不像人樣，民進黨說這些法案是習近平指示的，哇靠！習近平好棒棒！連美國的這些制度也受習近平指示，還說傅崐萁去北京訪問時接受指令，怎麼不說北京魔音傳腦，更早就交代沒去過北京的柯和黃？

民進黨立委還扯什麼，行政官員受質詢時如果答不出來早餐吃什麼就是藐視國會罪，這種黃色白痴的立委，也把人民當作黃色白痴，實在幼稚可笑到極點。

民進黨說這些法案未經討論，所以違反民主程序，更在頭上綁布條說民主已死，應該是民主進步黨已死才對，因為在討論時民進黨立委廢話連篇，那些講話的綠委不是人是鬼，所以才不算民主討論，包圍立法院的綠眾也是拿著「沒有討論 沒有民主」的紙牌，這群綠眾也都是鬼不是人。

這是什麼時代了，還想用謊言玩這種爛戲，也不想想立法院處處全程直播，民進黨還想一手遮天，想太多了吧！

綠眾再好好包圍立法院，有本事就恭請賴清德下令，攻佔議場癱瘓立法院，沒本事只會在外面鬼叫、吃零食，圍而不攻，就是俗辣！

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