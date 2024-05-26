雖說男女平等，但女性在很多地方，仍飽受不公不義之苦。非洲有些愛滋病猖獗的地區，妻子不得拒絕和罹患愛滋病的丈夫行房，在人間，有父親因為缺錢，將女兒賣了當雛妓，而日本慰安婦，則是殘酷戰爭裡最不公不義的存在。

報載有位愛滋病患者，經常向商家及鄰居索取物品及金錢，如果不給，就會刻意靠近攀談，甚至做出要擁抱或親吻的動作，民眾心生畏懼任他予取予求。這段新聞的大標題是「愛滋男橫行鄉里，挾病予取予求」。愛滋病的結局常意味著死亡，認為接觸到患者的身體、血液、唾液等就有可能被傳染愛滋病。這種認知雖然有些誇張，但多數人擔心害怕則是事實。

在非洲有些地區愛滋病猖獗，男人得了愛滋病，還要強行與妻子同房，妻子不能拒絕，最後也得了愛滋病。這就像是有人在妳身上打致命的毒針，妳卻不能拒絕如出一轍。妻子心中的痛苦、恐懼、委屈難以形容。我們聽到這樣不公義的事情時，也會流下傷感不平的眼淚。

情願死於愛滋？

從前東南亞有個落後國家，曾經連年戰爭，民不聊生，愛滋病罹患率及增長率世界第一。在色情場所裡提供性服務的女子，很容易就染上愛滋病，死亡危險隨時可能到來。幾分鐘前還健健康康的，幾分鐘後成為帶原者，終至病發邁向死亡。而接客每次所獲只有幾塊美金，這是以低得不能再低的價格在出賣生命。

有人勸告一位在色情場所工作的女子，應該趕快離開這個行業。但這位女子說：「 我情願明年死於愛滋病， 也不願我的家人明天餓死。」因為全家人都是靠她去賣命填飽肚子的。聽到這樣的新聞，心中的思緒，久久不能平靜。

雛妓日記所揭露的

台灣從前一度有很多雛妓，其中多數都有著坎坷的命運，不少是被欺騙販賣成為雛妓的；更令人髮指的是，有些還是被自己的親生父母所販賣。

婦女救援基金會所出版的《染色的青春》一書中，有許多實例記述。基金會救援雛妓時，曾在妓女戶發現一本雛妓的日記，裡頭記錄了這個女孩每天接客的悲慘命運。

她在13歲時就被父親賣到中壢當妓女，簽約5年。日記中說：「 每天早上8點上班，晚上1、2點下班，每天接30個客人老闆仍不滿意，我全身都是病，這裡傷那裡痛，每天等吃飯、打砲，天天過一樣的日子真可憐，希望早點結束妓女生涯。」

當5年期快到時，她心中懷著一絲希望，但父親又來妓女戶要錢，期約再延2年。女孩在日記中說：「 當我聽到再加2年的消息，我心真碎了。父親寫信來借錢，我看了就難過，人來也是要錢，打電話也是要錢，我好可憐，從小給男人糟蹋，可憐沒人愛，悲哀日子不知到何時，也許我就這樣過一生。」

她的希望是「 我好想躺在床上休息100年 」。在婦女救援基金會出版的這本書裡，還摘錄了不少這位苦命少女的日記，看了真是讓人久久不能自已，心中不斷地問：「 公平正義你在哪裡？」

日本慰安婦的血淚史

2011年11月新聞報導，韓國一個為慰安婦伸張正義的團體，宣布該日將在日本駐韓大使館前，樹立慰安婦和平碑，引起兩國外交磨擦。「慰安婦」這個名詞很多人都聽過，這是日軍二次世界大戰時，在軍中所設立的軍妓，聯合國將慰安婦制度稱之為「日本戰時軍事性奴隸制度」。

軍妓在台灣早年也有，稱為「軍中樂園 」，但軍妓來去自由，與現在的公娼制度接近。然而日本的慰安婦，卻是用欺騙、脅迫或強制徵調的方式，將婦女關入慰安婦營所，過著暗無天日的日子，沒有自由進出的權利，如有逃跑，抓到會受嚴懲，當然更沒有拒絕接客的權利。

慰安婦以韓國婦女最多，約有20萬，台籍慰安婦保守估計超過1000人。慰安婦與日本兵的比例是1比29，亦即每個慰安婦1天要接客29人，日軍統計最多時為1比35。

他們是狗不是人

一旦成為慰安婦，就終生痛苦，不僅是當慰安婦時任由日軍糟蹋的非人生活，二戰結束雖返回台灣或自己的國家，心靈傷痛仍如影隨形。日本幹下這樣令人痛恨的醜事，卻始終推諉不肯承認罪行，更談不上賠償。

人犯下滔天大罪，如能認罪、悔改，並以道歉、賠償為其具體行動，都能獲得原諒，如果死不認罪就是畜生。正如同一位慰安婦說：「 我們這些人任他們賤踏、毆打，他們簡直就是『 狗』，根本無法想像他們是『人』。」婦女救援基金會出版的《 台灣慰安婦報告 》， 對有關慰安婦的血淚歷史，都有詳細說明，大家可以參考。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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