5月以來大陸提振房市動作頻頻，除了各城市鬆綁限購令，中國人民銀行連發三箭調整房貸利率，包括取消全國住房貸款利率政策下限、調降個人住房公積金貸款利率、調降首套住房個人貸款最低首付款比例，並設立人民幣3000億元的保障性房屋再貸款，以支持地方政府購買建商的庫存房做為社會住宅，大陸房市能否迎來春暖？

人行三箭 調降房貸利率

大陸約50個城市鬆綁限購政策，杭州、西安不再審查購房者資格，成都、佛山、廈門、南京、蘇州等20多個城市全面取消限購，北京、上海、廣州、深圳等一線城市局部鬆綁：北京放鬆五環外樓市限購，上海放寬單身限購，廣州放開120平方公尺以上住房限購，深圳則縮短非本地戶籍者社保繳納年限要求等等。

大陸住房「限購令」始於2010年，當時房地產市場過熱，一、二線城市房價上漲過快，「限購令」成為政策調控的工具。2011年1月推出「新國八條」，包括限購令在內，共8項樓市降溫措施。據統計，大陸一度超過100個城市實施住房限購政策。

此次政策轉向的背景，是房市供需關係發生了變化，數據顯示大陸不少城市或區域房屋供大於求，買氣低迷。4月30日中共中央政治局會議提出，「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施」，去庫存為此次政策鬆綁提供依循。

大陸超過50個城市表態支持住房「以舊換新」，並拿出實際優惠以降低換房者的「退出成本」。暢通「以舊換新」，不僅能推動庫存消化，也有助於化解新成屋市場交付風險，這對經歷了「爛尾樓」風暴的房市來說，提振市場信心方面相當重要。

從宏觀層面來看，化解房地產市場風險、提振樓市對大陸經濟企穩、延續好勢頭至關重要。4月大陸多項經濟指標回暖：居民消費價格指數（CPI）同比增長0.3%，連續第三個月上揚；中小企業發展指數為89.4，比上月上升0.1點，連續兩個月回升；貨物貿易進出口總值3.6兆元人民幣，同比增長8.0%。各項數據顯示大陸經濟動能、社會需求正持續恢復改善，但整體經濟活力仍然不足，需要打強心針，其中房地產市場低迷和房企風險，被視為大陸經濟的最主要風險。

房市剛需 帶動產業復甦

房地產是大陸經濟支柱產業，透過取消房地產限購，將釋放出更多剛性需求，穩定樓市、穩定房價，並帶動上游50多個行業復甦。此外，與限購鬆綁相關的落戶政策寬鬆，背後亦還有大陸各城市日趨激烈的「搶人才大戰」，有利各地人才流動和良性競爭。

政策轉向能否取得立竿見影的效果，還需要進一步觀察。一方面，與十年前相比，大陸民眾購房意願普遍降低。購房意願與支付能力、未來收入預期、工作穩定性，以及對社會整體經濟發展狀況的信心密切相關，提升房地產市場活躍度，最重要的還在於提升民眾對經濟增長的信心。大陸財政部宣布於5月17日發行第一波超長期特別國債，釋出未來幾年積極財政政策的基調，對提振消費信心是利多。

另一方面，近年來大陸不少房企面臨債務違約風險，損害市場信心。曾與碧桂園、恆大同享「華南五虎」盛名的雅居樂，日前爆出因面臨經營和債務壓力，未能支付2020年票據利息，導致股價大跌。債務風險的持續暴露，顯示房企的融資困境尚未有效解決。大陸金融管理部門已出台一系列支持政策，但風險出清還需要更多時間，既要及時「拆彈」，違法違規導致資不抵債、失去經營能力的企業也應該淘汰，房地產項目「白名單」制度需要進一步健全，才能緩解房企尤其是民營房企的流動性壓力。

大陸大力提振樓市信號積極，後續須有更多配套措施和支持性政策出台，使房地產市場「軟著陸」，為經濟持續恢復提供動力。