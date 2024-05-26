拜登政府對中國產製的電動汽車，課徵100%的關稅之後，歐盟的高關稅意圖，卻在第一時間就遭到美國財政部長葉倫女士的反對；就連德國汽車業者，從賓士到福斯汽車，也紛紛表明其憂心。

歐盟委員會在去年10月宣佈，要對中國電動汽車進行反補貼調查；主席范德賴恩更意興風發的聲稱，不排除徵收任何損害下的關稅救濟。有趣的是，看似最能在兩邊受益的特斯拉公司，集團總裁馬斯克先生公開表示反對加關稅；他更以斷尾求生方式，停止原訂在低價車款的擴產競爭。

歐、美汽車業者的關切與態度改變，原因非常實際：首先，一旦中國採取無差別的關稅報復，不見得對自己有利；其次，上游原物料的取得、充電樁與電池模組等，需要有流通共用的合作。由拜登政府領銜徵收的高關稅，看似給歐、美業者甜頭；只是被迫埋單的消費者，如果躊躇而退回訂單，甚或是繼續觀望而選擇石化燃料的汽車，這對於要急起直追的德國大廠，可未必有利啊。

究其實，對抗中國產製的電動汽車，首要工作就是做好產品定位與市場區隔；再就是，如何在零碳排時程與協議的總目標之下，仍能維持住消費者的購買意願與自駕旅遊的樂趣。當真改變世貿組織(WTO)以迄的市場開放與競爭模式，還要面對來自日、韓汽車業者的虎視眈眈；高關稅政策，未見其利，反倒風險和禍害都頗高。

尤有甚者，根據路透報導，於習近平先生到訪法國與東歐國家之後，中國汽車業者即傳出要在歐洲生產的消息。面臨前所未見的挑戰，反迫使歐洲老牌的汽車業者，紛紛探索合作的可能性；進一步，除了削減供應商成本，並能與工會著手討論，從自動化生產與工作崗位的調整等的未來規劃。

誠然，歐洲工會所擁有的政黨支持和法律保護，讓削減崗位的自動化生產與勞力成本的控管，絕非容易的事。南歐國家，像義大利總理梅洛尼，為了阻止汽車業的裁員影響，甚至主張在義大利境內的汽車產量，必須增加三分之一！

何況主要的汽車業者，於面對零碳排與減少石化然六汽車的政策壓力之下，原本自2018年間，就要關閉部分廠房或是生產線的；但卻因為有新冠疫情爆發和各國提供的救濟補貼，被迫減少裁員、縮編速度也罷，還一度造成車用半導體的全球短缺。

有中國電動車業的市場競爭，如今倒能因禍得福。像是德國福斯汽車公司的目標，計畫在2026年以前削減100億歐元的成本；包括削減支出跟員工的提前退休，期能為日後更激烈的產業競爭，預先做好準備。至於由法國雪鐵龍與義大利飛雅特，合併的公司斯泰蘭蒂斯，則選擇一場硬戰，推出售價2萬歐元的電動小汽車，來與中國製造商做競爭。

換言之，在商言商、各領擅場。由政治人物所主張的高關稅，看似效果明顯；但相較於主要業者的全球佈局、市場涉入與供應鏈的有效配置，由高關稅所取得的主場優勢，反倒是：愛之適足以害之了。（作者為國立台灣大學國際企業學系副教授）