賴清德520演說引發對岸軍演，表面上軍演是對520演說的回應，一如國台辦定調的「一篇『台獨』自白書」，或《人民日報》「鍾一平」文章〈『台獨工作者』一紙空文禍國賣台〉，但背後可能更是針對美國總統拜登打的「台灣牌」。

現在看520就職演說的確有些蹊蹺，與賴清德就職前的「善意」表態大相逕庭。賴清德當選之夜說「維持台海和平穩定，依中華民國憲政體制維持現狀」；4月下旬民進黨中執會，賴再重申對兩岸「承諾不變，善意不變」，盼兩岸執政黨對話；隔日發布國安會人事，又主動提到2017年任台南市長赴陸參訪曾公開講過，「兩岸應展開自信交流，和平發展，創造兩岸人民福祉。」

甚至5月8日出席工總理監事聯席會議致辭時，賴清德介紹新任海基會董事長鄭文燦還說「媒體看出，我（對大陸）釋出了第一個善意。」再者，今年上半年繼「馬習二會」、傅崐萁訪團登陸，中共領導人一再釋放善意訊息，在此氛圍下，賴安排內閣人事找來郭智輝當經長，不會不考慮橫亙兩岸的貿易壁壘調查及ECFA解決之道，找鄭英耀掌教育部，也必考慮兩岸青年交流及日後開放陸生。

再從「穿梭外交」來看，AIT理事主席羅森柏格半年訪台5次，3月 蕭美琴訪美，4月中旬美國亞太助卿康達與白宮中國與台灣事務部主任貝沙蘭連袂訪陸，還罕見與國台辦副主任仇開明會面，說明美國為降低兩岸風險所做安排，至少是對520就職演說通氣，讓520在可控範圍。

然而，長期友台的美國共和黨聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）在官網祝賀賴當選時的言論，卻透露出不尋常意義。史密斯說，「賴的首要挑戰是先克服民進黨核心立委在立院的干擾，尤其他們反對強化監督制衡的國會改革法案」。此說是否與美官方立場有關無從查證，但若美國在總統大選前狂打「台灣牌」，不希望模糊焦點，讓520成為台海火線引爆點，並非沒可能。

若這些推論合理，520前國安會人士對媒體釋出偏「善意」的四大元素，520當天卻幡然改變，就不難理解了。很可能，520講稿不止一份，有偏軟劇本也有偏硬，就看拜登選情是否要打「台灣牌」來救選情。從北京來說，520演說反應的是美國再次背信，更顯示拜登選情堪慮，企圖轉移焦點，以引爆台海危機為其選情服務。只不過在俄烏戰事、以哈戰爭之餘，再引爆台海戰事，對拜登不利，也顯示美國預估北京反應是在「可控範圍」，環台軍演只會點到為止。

只是，520就職不到48小時北京就發動聯合軍演，顯示北京並非省油的燈，也備有多重劇本，工具箱多的是直搗黃龍的劇本。遺憾的是，台灣只能繼續扮演美中鬥爭下的工具。（作者為資深媒體人）