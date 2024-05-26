今年5月18日，台北律師公會和全國律師聯合會在各自的官網，針對5月17日立法院內部議事程序爭議發布聲明。

北律會稱「立法院多數陣營就立院職權行使法、刑法藐視國會罪、花東交通三項……的特別條例等案，於未經實質討論……以人數優勢強行表決通過部分條文，本會深表遺憾」；全律會則認為「此不僅斲傷台灣作為民主國家的根本，亦違背民主憲政及民意政治的基本原理，本會表達最嚴正的譴責」。

為發揮律師服務功能及參與律師懲戒，《律師法》第11條強制執業律師加入公會；基上，自詡為「在野法曹」的律師公會運作更應臨淵履薄。但該聲明內容未知會全體公會會員便逕自發表，又具有特定政黨色彩人士是否踐行迴避也有檢討的空間。

一、律師公會聲明「嚴以律人，寬以待己」

針對上述兩則聲明，國民黨發言人認為是昧於事實、令人懷疑是否有政治力介入；民眾黨則指出律師不該淪有權勢者弄法之工具；民進黨則未有任何表示。

以上律師公會聲明不但輕忽多元意見，更強加特定立場給全體會員，無視會員「不表意自由」；以現今科技，線上開啟匿名表決，或由多數決決定聲明的妥當性並非難事，公會卻連這番基本民主程序都不願也不會落實。當律師公會一隻手指指責國會違反「正當程序」，四隻手指卻指著自己，背離了服務會員與律師自律的公會功能。

二、聲明忽略釋字342號多數意見

全律會聲明引用釋字342號未被採納之不同意見，稱「在立法院必須先『議』後『決』」。然而，全律會忽略了釋字342號解釋多數意見：立法程序除「明顯牴觸憲法之重大瑕疵」，否則應尊重國會。

此外，兩則律師公會聲明口吻彷彿公會當天就在立法院現場，如此瞭若指掌的「事實篤定論述」究有何所本？

在民國83年作成的釋字342號解釋背景為，在野立委杯葛修法，霸占主席台。當時「在野黨立委蜂擁而上，搶奪文件，破壞設備，議場陷入極度混亂不堪的境地」。儘管如此，大法官仍認定程序「沒有明顯牴觸憲法之重大瑕疵」。

在109年憲一第5號中，民國109年立法院審議監察院人事案時，執政黨決議停止被提名人說明答詢並「逕付無記名表決」。然大法官重申，該案程序「尚無明顯牴觸憲法之重大瑕疵」，仍應尊重國會自律。如果大法官一再闡明盡量尊重國會自律原則，律師公會該不該率然指責國會運作？

三、律師公會應致力於提升律師專業與改革考選培訓制度

相較與其對敏感政治議題發表立場，律師公會或有較任重道遠且迫切的使命。例如，向美國律師協會（ABA）看齊，近期ABA討論了律師考試評量方法，認為：現行的律師考試勞民傷財，因此認為或可考慮多元化執照考取管道（如俄勒岡州和華盛頓州通過學徒制培訓法律畢業生）。

此種考量實質平等的考試制度精進值得吾等律師公會借鏡；此外，單純以狹隘的考科與齊頭式的分數評量（400分門檻）有害於實質正義；一年僅一次的考試讓落榜考生坐待光陰流逝；不夠靈活的考試命題更與律師實務脫節，卻未看見律師公會發表聲明？

四、結語

律師公會應以法律教育、律師倫理、律師能力精進為首要任務。法律人對特定政治議題當然能有自身立場，但若以公會名義發言便須更為謹慎踐行民主程序。民國76年解嚴、民國80年終止動員戡亂後，在野法曹成為了從「法制到法治以臻良制」的重要推手，「把手指放在善惡交界之處，就可以碰觸上帝的袍服」，敬謹以此與爭氣的法律人共勉之。（作者為法律人、超國界法律問題教授）