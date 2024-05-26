立法院為了國會改革法案表決車輪戰已大戰三回合，周二還要拚闖關三讀，場內藍綠白打得火熱，場外更有數萬名民眾、民團力挺執政黨；連賴清德總統也來添柴火，表態肯定公民理性發聲，要國會重視這些聲音，擺明是打算和藍白對槓，也為新國會埋下未爆彈。

民進黨地方黨部主委26日改選，此役被視為2026地方大選前哨站，民進黨上屆慘敗，失去地方主導地位，這次蔡英文卸任，英系不再把握執政優勢，新潮流與「賴系」能否重回領導中心，綠營內部暗潮洶湧，也因此藍白提國會改革方案，讓綠營有志之士在立院有了熱身賽的機會。

參選台南市黨部主委的綠委郭國文，這幾次表現亮眼，他如同橄欖球員般搶走立院祕書長周萬來文件往外跑，還跳上議事台遭阻墜地導致尾椎骨折，卻仍不忘引立院周邊陳抗群眾為例，負傷疾呼自己有能力加強民進黨社會認同來催票，最後果然勝出。

欲參選台南市長的陳亭妃也因與藍委衝突，指控遭對方性騷、造謠，讓藍委陳玉珍揶揄陳亭妃，「是來演戲的吧！」大酸可能是看到郭國文近日版面太好，為了爭取代表民進黨參選台南市長也要搏版面。

不管郭國文、陳亭妃等人，過去一些「怗怗」有志百里侯的各黨立委，最近幾次衝突中都表現突出，不少人還不忘開直播「固粉」，絲毫不受中共困台軍演威懾，畢竟打歸打、鬧歸鬧，能夠多獲取媒體曝光機會，贏得選票才是最重要。

立法院接連亂象或許讓許多人憂心，但套韓國瑜所說，吵鬧終究會過去，為長遠做著想，只有留下一些建設或影響才對人民有益，值得三黨深思。