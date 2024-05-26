當大多數台灣人把關注焦點集中在中共軍演與國會改革的時候，亞洲國家的精英正群集日本，擘畫亞洲的未來。

主題為「亞洲的未來」的第29屆日經論壇，5月23日在東京熱鬧開幕。與會者競相提出自己對亞洲前景的規畫，蓬勃朝氣與旺盛企圖心讓人印象深刻，從中也可以看到亞洲未來發展的方向，如果沒有戰爭的話。

日本首相岸田文雄致詞時提出日本和亞洲當前面對的三大問題：脫碳化、新一代汽車與數位化。為填補日本國內數位人才的缺口，也幫助東南亞發展數據中心與半導體產業，岸田宣布今後5年內，要與東協共同培養10萬名高級數位人才。也要透過日本政府出資的智庫「東亞東協經濟研究中心」與東協的工科大學對接，展開合作。

在電動車方面，岸田表示將與東協共同制定，以2035為目標的新一代汽車戰略。在脫碳化方面，岸田表示將透過日本主導的「亞洲零排放共同體」，與各國協商制定評估二氧化碳減排量的規則。日本將在促向零排放的轉型投資、推動再生能源、氫製造、氨發電等領域做出貢獻。

岸田提出的都是亞洲的當務之急，東協對此也有高度共識。馬來西亞首相安華與會，帶著他對東協發展的規畫（馬國是明年東協的輪值主席國）跟日本討論的，就是碳排放、強化半導體供應鏈、數位與網路安全等問題。而日本也清楚表現出要在這些議題扮演領導角色的企圖心。

東協國家對日本領導也不排斥。雖然新加坡副總理顏金勇表示，亞洲應追求一個包容、投資教育，並將全球化帶來的好處做更公平分配的發展模式，這樣才能在充滿不確定性的世界中，扮演領導的角色，但各國的眼光還是投向日本。

安華就說，希望日本和東協的關係，不再像過去一樣光侷限在貿易，應當要擴大到教育、研究，以及科技與文化的交流。

印度外長蘇杰生也在預錄的講話中，勾勒印度的外交藍圖。他表示，印度正通過與中亞、中東和非洲的聯繫，包括推行「鄰國優先政策」，將合作和利益的邊界進一步向外拓展。這展現印度領導全球南方的企圖，將來和中國大陸也可能在這裡碰撞。

蘇杰生也強調跟日本合作的重要性，表示日本是印度長期以來重要的發展夥伴，兩國做為亞洲主要經濟體，有義務加強亞洲的穩定與安全。

可以看出，各國的亞洲願景都有一個共同的鏈結，那就是日本。日本布局亞洲政經版圖的途徑，跟中國的帶路倡議大異其趣，但和中印一樣，都想在未來亞洲引領風騷。

在東京的會議上，各國也都知道亞洲有緊張的衝突點：北韓、台海、南海。但都強調多交往，不選邊，一切以發展經濟、厚植實力為優先。27日，中日韓三國領導人會議在首爾舉行。岸田說峰會後要把三國的合作擴大到其他國家和地區。三國峰會會奠定什麼合作基礎？各國是否有足夠智慧，避免戰爭打亂了這一盤棋？

對台灣而言，更重要的是當一個新的亞洲政經地圖呼之欲出的時候，我們能意識到亞洲政經情勢的變化，趕得上這班列車嗎？（作者為東吳大學政治系教授）