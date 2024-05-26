民進黨為了阻擋國民黨、民眾黨所提出的「國會改革法案」，在立法院發動激烈抗爭，醜態百出，從國際觀點來看，堪稱是寫下民主最壞的示範。

這一次朝野立委爆發激烈衝突的癥結乃在「國會改革五法」。綠營稱這是藍白的「國會違法擴權」，法案內容無人知曉，立法院也沒有上網公告。因此，民進黨就以「黑箱作業，沒有討論，沒有民主」為由，號召數十個公民團體到立法院門口抗議，希望能複製「太陽花2.0運動」。

當然，這都是民進黨誤導民眾的片面之詞。藍、白先前已為此舉辦3次公聽會，在立院進行數十次討論協商，草案內容在網路上也都找得到，要說這是黑箱實在是欲加之罪。想當初《服貿協議》開了幾百場公聽會，花了幾個月在委員會逐條審查，結果民進黨說是黑箱就是黑箱，如今民進黨已成了執政黨還要如法炮製，可說是甚為不智。

須知「國會改革法案」最初就是由民進黨在野時所推動，包括國情報告、即問即答、國會聽證調查等，都是民進黨在馬英九當總統時所提出的主張。而這次藍、白所提的改革法案，其內容早已公諸於立院官網，法案在委員會充分討論，其中的內容包括「立法院正副院長記名投票」、「強化人事同意權」、「總統國情報告常態化」，及「國會調查調閱權」、「藐視國會罪」等，都跟過去民進黨在野時所提的主張大同小異，綠營卻激烈抗爭、大力阻擋，這種昨是今非的雙標行徑，看在人民眼裡，都明白民進黨所反對的並不是「黑箱作業」，而是「國會監督」，畢竟這對甫上任的賴總統執政團隊，無疑是嚴峻的挑戰。

任何一個民主國家，國會監督都是必要之惡。民進黨過了8年的好日子，有案就過，有錢就花，有不可告人之違法亂紀就搞機密，有批判政府就關新聞台，有異議者就發動網路出征，這絕非是一個民主國家的常態。所謂人民作主，在代議政治制度下，國會議員監督政府，此乃天經地義，而監督力道，更是寧可過之而憂不及。這也是為什麼有超過65%的民意，支持在野所提出的國會改革法案。

蔡英文執政8年民進黨占國會多數，拒絕與在野黨協商，動輒輾壓式表決通過法案，稱是「民主的展現」。如今民進黨成了國會少數就杯葛鬧場，佯稱法案未經充分討論就強勢表決，為此扣上莫須有的「民主的死亡」。這種「鴨霸包贏」的心態，實在不應該是民主政黨應有的表現。

任何一個民主國家的國會，比的都是論述與投票。如果一個政黨，人多的時候就靠表決，人少的時候就靠打架，那麼實在是侮辱了「民主進步」這四個字。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）