2024年5月14日，白宮發佈對中國加徵301關稅四年期復審的結果，進一步提高對自中國進口產品加徵關稅，包括電動車、電池、太陽能組件、半導體等七大項產品，價值180億美元。中國官方表示，此舉是「把經貿問題政治化」。根據白宮發表的聲明，拜登總統不僅原封不動地維持前總統川普（Donald Trump）任內對某些中國商品加徵的高額關稅，而且還要對許多其他類別的中國輸美產品加徵高額關稅，有可能使美中這兩個全球最大經濟體之間的貿易戰進一步升級。

在中美貿易戰背景之下，中國的「新質生產力」發展成為出路。

美元危機到中美貿易戰

根據盧麟元的觀點，美國曾面臨三次美元危機，包括70年代佈雷頓森林體系崩潰加上兩次中東戰爭，90年代歐元崛起加上科索沃戰爭，以及現在的第三次美元危機，每一次美國都能找到轉嫁方轉移美元危機。

從第一次美元危機開始，美國需要中國人口支持，將美元體系支撐，美國希望中國資本流轉納入美元體系，1971年開始做這個事，中美關係正常化，美國放開技術封鎖，美國生產線進入中國市場、類似日本生產線也進入中國市場，但不能返銷日美，只能銷售國內市場，收益返還美日貸款。

到了第二次美元危機，一是中國實行聯匯制與分稅制，讓美元資本大規模進入中國經濟體系，新殖民主義的延伸完成，中國進一步進入美元體系。二是中國把大量國有資產推向市場，並形成金融機構和資產的交易過程，完成了貨幣化過程。三是中國為應對東亞金融危機增發國債，完成基本設施建設，資源性資產的向內陸延伸也進一步擴大了資本化。

地產在此過程中搭了便車，包括資本化和貨幣化的便車，同時也成為了美國轉嫁危機的手段。香港便是通過地產被轉嫁危機的案例，在1984年《中英聯合聲明》的相關規定後，迅速進入超級地租時代。

2004年美國高盛集團在中國成立地產公司。中國大陸為了防止出現香港的超級地租，經歷了十多年的地租經濟，在2012年開始再檢討，2014年結束分稅制、2015年結束聯匯，不接受地租經濟下美元殖民，開始建立防止美元殖民的防火牆，防止美國再從中國地租經濟殖民。以地產為主要方面的防火牆的建立，加深了中美之間的矛盾，歐巴馬政府於2012年提出的「重返亞洲」區域戰略明顯加強了對該地區的關注。川普政府於2018年中美貿易戰開始、對抗性矛盾出現。

因應貿易戰的一系列政策與概念

從地租經濟來看，美國對中國推動改革、推動開放，都是一種資本擴張，使得接受資本擴張國家變成債務國，形成比較制度、文化等優勢，被殖民國家就不斷變成等而下之。當中國反抗這種地租形成的殖民路徑時，美國開始對中國制裁，開啓貿易戰。

在中美貿易戰的背景下，2019冠狀病毒病疫情爆發，全球經濟下滑需求疲軟，疫情的封鎖與物資短缺，促使自主政策戰略為考量，2020年，中國提出「內循環」、「雙循環」的發展新格局。2022年，中國提出「中國式現代化」。2023年，中國又提出「新質生產力」的概念。這一系列的政策與概念，既是歷史的發展路徑，又是時代挑戰的因應。新質生產力主要聚焦在高科技領域、生態文明領域，實際上是對之前所提及的概念的豐富。

新質生產力的出路

一是在初次分配領域中，新質生產力發展生態文明產業，以農業學者溫鐵軍的觀點來看，現代化可以通過平面資源上的空間生態資源完成，將生態資源貨幣化。例如，在扶貧時在貧困黃土高原上鋪光伏，以陽光為生產資料，實現貨幣化產生生產收益。原來這些貧困地區無緣以城市化為導向的現代化，現在變為以生態化為導向的現代化。這樣一來空間生態資源被開發成生產資料，產生農民的一次分配的收益。這樣的生態文明產業，外部資本進入不了，因為農村知道邊界，規避了西方產業資本、金融資本對抗性矛盾的風險，同時又可以推進共同富裕的中國式現代化。

最關鍵的是這樣的內循環經濟避免了依靠大量進口、大量出口的發展模式，外資進來形成工業體系是西方模式現代化，工業化形成利益集團尾大不掉，指望收益來源於城市化、大出口大進口，形成的國內商業資本就是跨國公司緊密結合的力量，這種資本極易產生貪腐異化，同時大出大進的發展模式極其脆弱，一旦貿易戰與被制裁開始，中國經濟便因為經濟依賴陷入困境。因此中國的經濟需要轉型，這樣的內循環經濟，避免了中美貿易戰的影響，也擺脫依賴殖民主義路徑，促進了公平正義。

二是在二次分配領域中，新質生產力發展高新科技產業，在數位時代，資本載體發生劇變，之前載體是地租、實體化生產要素，現在載體是數據，以數據生產要素進行生產的數字經濟。與數字時代相匹配的經濟政治的制度和結構要改變，改變的方式便是在二次分配領域中進行稅制改革，對盈利性資產和勞動所得均衡的徵稅。以盧麟元的觀點來看，中國目前對稅制推進深化改革，受到的阻力重重，稅制改革推行不了，是因為現在的教育、學術、傳媒，全都圍繞地租經濟運行，沒有進入稅收系統之前的租，被利益群體分配，吃租利益群體變成行政體系，現有利益結構很難被打破。

當二次分配領域中，中國的稅制改革適應數字時代後，中國更能夠決定資本流向、調節資本的空間分布（區域貧富）、時間分布（熨平經濟危機）、產業分布，促進公平正義和效率，最終發展高新科技產業的新質生產力。

中國以新質生產力為導向，進行初次分配與二次分配的調控，一是能在內循環中擺脫中美貿易戰的影響與殖民主義路徑，二是在數位時代更好的促進資源調配與公正發展，在高新科技領域獲得對美競爭力。

（作者為國立台灣大學政治學系博士候選人，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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