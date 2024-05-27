共軍東部戰區主導的「聯合利劍-2024」於5月24日結束後，照正常參演兵力應該歸建休整。但26日我國防部公布共軍重要動態，25日仍有共艦14艘次及海警船4艘次在台灣周邊海域活動，依據筆者多年觀察所得「船先行，機後到，軍演起」原則，我方仍持續嚴正以待。

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共軍針對中華民國第16任總統賴清德於「520」就職典禮特別強調，「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、台灣是「我們國家的名稱」等言論。引發5月20至22日大陸國台辦、外交部嚴正譴責與駁斥，販賣「兩國論」、搞「台獨正名」。

23日一早中共東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，23日7時45分開始，至24日止分在台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊組織，進行聯合演訓「聯合利劍－2024A」演習，重點演練「聯合海空戰備警巡」、「聯合奪取戰場綜合控制權」、「聯合精打要害目標」等科目，「艦機抵近台灣周邊戰巡」，「島鏈內外一體聯動」，「檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。

次（24）日一早又稱，持續進行「島鏈內外一體聯動」，檢驗「聯合奪權」、「聯合打擊」、「要域占控能力」。共軍「聯合利劍」代號演習，明顯針對「台獨與外部勢力」命名，其舉措欲使台灣從「獨立」變「孤立」。國台辦也預告5月29日將舉行記者會，屆時共軍是否在此後、五月底前再進行一次聯演將令我方高度關注。並針對這次「聯合利劍-2024A」演習，提出觀點：

一、近身演22年前聯合封鎖先期作戰

筆者曾於20220808「尚青論壇》中共鎖台軍演延長賽？雷根號急返助台」對台「封控」作為於8月4至7日在台灣周邊海空域，只是在驗證22年前，共軍進行「聯合封鎖作戰」研究的實戰化演練。至2023年8月25日後，筆者已經不斷地警示，共軍跨越海峽中線後，軍事力量壓縮我預警時間與空間。提醒我方須避免外交與政治敏感言行，被對方視為挑釁一次，反彈力度就加大一次。

從共軍「聯合登島戰役」方面觀之，按照作戰實施的先後順序，通常可劃分為「先期作戰」、「登陸作戰」、「島上作戰」等三個階段，每個階段都有他的作戰任務和目的相適應的主要行動。

「先期作戰」，是在登陸作戰發起前，為奪取聯合登島戰役的戰場控制權實施的作戰，主要任務是打擊和削弱敵海、空作戰兵力，破壞敵島嶼防禦體系和作戰潛力，奪取戰場控制權，為順利實施登陸作戰和島上作戰創造條件。

奪取制空權和制信息權，通常海空軍、火箭軍、信息支援部隊等，進行海空聯合火力突擊與封鎖。通常以政治和軍事指揮中心及基地、C4ISR單位與系統、防空制海導彈發射單位、部隊與軍事生產基地、重要交通運輸系統、重要原物料與運輸補給據點等為重點。此次劃設五個演習區域，明顯針對台北政軍指揮中心、共軍稱台南與高雄「台獨大本營」及海軍基地、花蓮與蘇澳軍民港，以及巴士海峽截斷美軍事同盟援台兵力。明顯仍以海空兵力為主，陸軍遠程火箭炮車與火箭軍東風快遞導彈車演練機動轉場陣地部署，模擬對遠距戰略目標打擊。

從上述、以及共軍雖然稱參演兵力有船塢登陸艦，但兩岸國防部均未對此釋出影片與訊息、我國安局長蔡明彥於5月1日立院稱今年中共對台作為出現新樣態，包含聯合戰備警巡擴及夜間進行，登陸艦、掃雷艦也加入聯合戰備警巡。綜合大膽推斷，從2022年共軍圍台軍演到現在，共軍東部戰區仍反覆演練「先期作戰」階段編號A、甚至編號B與C，皆與「登陸作戰」、「島上作戰」有較大的關聯。後續我方必須緊密關注共軍除加速增建新型兩棲攻擊艦外、以及共軍3D登陸演訓。

二、打擊「台獨」與外部勢力的演習

回顧2022年8月上旬 4天共軍環台軍演後，同年11月10至19日美日同盟在日本西南群島的津多羅島、奄美大島以及德之島進行10天的「利劍23」演習護島聯合演習。推斷，共軍2023年4月上旬將各軍兵種視為獨立利劍，聯合維護領土主權，演習名稱為「聯合利劍」軍演。再不斷配合與堆疊各科目演訓與美日軍事同盟「利劍系列」聯演隔空較勁。

然共軍此次聯演等，當然首要演習針對性是劍指台美，其次，演練給日本近年提出「台灣有事，就是日本有事」之反應。第三個，也向後續美菲「肩併肩演習」傳達警示意味。（20230409尚青論壇》一張圖看清楚中共環台軍演部署）因此，這次共軍明顯定調打擊「台獨」與外部勢力的演習代號以「聯合利劍」為名。

三、快封快打讓美一例一休不敢接近

共軍23至24日在台灣周邊海空域進行軍演，美航母「雷根」號（CVN76）和「史莫斯」號（C-62）飛彈巡洋艦，還有「霍華德」號（DDG 83）阿利伯克級驅逐艦5月16日離開橫須賀。「雷根」號23日和油料補給艦「艾瑞克森」號（T-AO 194）及「德魯」號（T-AKE-10）乾貨/彈藥補給艦在菲律賓海進行海上補給活動。24日在菲律賓海執行任務；期間共軍轟-6對海打擊群協同殲擊機群由台灣海峽南段貼近台灣南部經呂宋海峽指向菲律賓海後折返，此舉有向美方傳達軍事威懾。回憶，2022年8月上旬共軍圍台當時「雷根」號航母也均遠離台灣。再者，美另一艘航母「羅斯福」號，據媒體報導日前才結束在新加坡休整、離開，也顧不到共軍圍台軍演。

美國海軍獨立型瀕海戰鬥艦（LCS 26）、劉易斯和克拉克級乾貨補給船（T-AKE 8）、荷蘭皇家海軍七省聯盟號巡洋艦首艦（De Zeven Provinciën）級護衛艦HNLMS Tromp（F803），22日在南海執行雙邊軍事行動，展現維護印太地區自由開放的決心。23日荷蘭眾議院以全體150位議員中146票贊成票的壓倒性票數，通過緊急動議案，籲請荷蘭政府聯合歐盟成員國及理念相近的歐洲國家，共同維護台海現狀，及加強與台灣合作。此刻「台灣有事美國裝作沒事」。

四、日本這次對共艦台灣東北靜悄悄

查去年4月份聯合利劍時，共軍南部戰區海軍山東號航母編隊由南海經巴士海峽進入西太平洋，在日本西南諸島以南海空域演訓，日本就能從頭反應。共軍艦船活動在台灣以北（我釣魚台以西至以南）至東部海域（日本與那國嶼與台灣蘇澳及花蓮以東之間水域往返）均能完全掌握，但此次共軍在23至24日進行「聯合利劍-2024A」在台灣東北海域，均未反應一艘共艦在此區域活動，令人疑竇。另外日媒僅報導在日本與那國島和石垣島部署的愛國者3型飛彈（PAC-3）彈艙已經升起戰備，日本外務大臣表示密切關注中國大陸的動向。以往「台灣有事日本有事」，看似變成「怕惹事」。

五、台海已成共軍三戰區海軍練兵場

依據國防部稱共軍兩天演習總計最多有共艦19艘次，並從相關訊息發現，有12艘815型電子偵察艦北極星號/851、駐浙江舟山第6驅逐艦支隊052D型驅逐艦南京號/155，052C型驅逐艦西安號/153，054A型護衛艦益陽號/548、第3驅逐艦支隊052D型驅逐艦紹興號/134，054A型湘潭號/531，荊州號/532，南通號/533、某護衛艦支隊056型護衛艦、偵測船大隊815型電子偵察艦北極星號/791。駐遼寧大連第10驅逐艦支隊052D型驅逐艦成都號/120、貴陽號/119等12艘。特別是後兩者成都號與貴陽號隸屬於共軍北部戰區，此次遠從遼寧省大連，南下遠赴台灣周邊海域參演，引發筆者驚訝，是否還有東部戰區以外的海軍艦船參與。

回憶，去年4月份「聯合利劍」聯演納編南部戰區海軍「山東號」航母編隊赴台灣東部海域與東部戰區艦船進行聯演。筆者，放眼觀察到近三年，東部戰區與納南部或北部海軍兵力在台海進行聯演，大多作戰艦船均有輪流的態勢，此舉對我海軍僅少數兵力來說，是一項極大的身心的鍛鍊。

六、又一個兵臨城下的花東中國海警

2023年4月5日前總統蔡英文與美國前眾議院議長麥卡錫在美國會晤後，引發共軍4月5至7日第一階段「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，大陸媒體釋出大型巡航救助船「海巡06」航行狀況。4月8至10日是蔡英文訪台後第二階段軍事演習「環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。

而這次在「0214金廈事件」處理不善，造成福建海警局與其他海上執法單位聯巡造成常態化。再者，可能擴及2月27日大陸「中國海警2303、2304及2305」等3艘3千多噸之海警船隊，於花蓮港東方53浬往北航行先遣試水溫。

此次「聯合利劍-2024A」再次擴大、且切割，我在大陸福建沿海外島東引與馬祖、烏坵、金門等海上執法單位警巡，以區隔台灣，我方又再度失守。中國海警局新聞發言人甘羽表示，大陸海警2304艦艇編隊24日在台灣以東海域開展綜合執法演練，重點開展查證識別、警告驅離等科目訓練，檢驗聯合巡航、應急處置能力。

依據媒體報導，福建海警14606編隊23日自烏坵西北側駛向東南側，路徑距離烏坵最近只有2.8浬。另一批福建海警14607編隊進行演練，由東引的南方駛向東方，最近距離為3.1浬。

（作者為中華戰略學會研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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