主計總處將在5月30日召開國民所得評審會議，修正今年經濟成長率預測，值此新總統、新內閣上任之際，這份預測格外重要，卻也顯得格外敏感，主計總處必須放下政治顧慮，不要為了讓賴清德總統有面子，而做出過度樂觀的預測。

當前經濟雖有若干回穩的跡象，但另一面，也集百年風險於一時，除了兩岸軍事對峙升溫，俄烏戰爭也日趨複雜難解，以巴衝突所釀成的紅海危機更讓經濟前景布滿烏雲。此外美中貿易戰愈演愈烈，隨著美國調升大陸電動車關稅至100％，大陸也反制12家美國軍工企業，一旦失控，後果難以想像。

更令人擔心的是，年底美國總統大選，在拜登、川普政治情緒推波助瀾下，勢將讓地緣政治紛擾更加沸騰。這些發展中、醞釀中、進行中的衝突稍有不慎，都將如野火燎原，波及全球，通膨或將捲土重來，風暴也可能忽焉而至，這些都是主計總處預測時必須考量的因素，絕不可將其置於模型之外。

閣揆卓榮泰日前首次召開行政院院會，由國發會就當前經濟情勢提出報告，國發會認為出口已連續六個月正成長，隨著政府推動人工智慧之島、發展五大信賴產業、落實提振疫後觀光，對今年的經濟情勢樂觀看待，因此把今年經濟成長的目標設定為3.5％。

國發會設定的目標，與主計總處今年2月的預測數3.43％相差無幾，上月底由於第一季GDP概估優於預期，經濟成長預測調升至3.57％，雖是調升，並不代表情勢大好，而是去年同期情況太差，這由季增年率（saar）所估得的經濟成長1.13％創近四季最低即可明白。平心而論，當前經濟情勢只是回穩而已，當如此疲弱的回穩進入集百年風險於一時的下半年，會出現什麼變化？今年經濟成長能否達3.5％？仍在未定之天。

也許有人會說，近日公布的外銷訂單、工業生產接連兩位數成長，不是代表景氣復甦嗎？先別下結論，4月外銷訂單年增率10.8％，工業生產指數年增率也達到14.6％，好像不錯，但仔細一看，這個成長是建立在去年4月-18.1％、-22.6％的基礎上，如此說來也不算是特別好。

至於國發會於行政院所提的出口連續六個月正成長，也不過是資通與視聽產品一枝獨秀的局面，其餘產品仍持續下跌，以4月而言，就連半導體所屬的電子零組件也年減17％，不少產品仍是兩位數下滑，這也是何以財政部統計處長蔡美娜以「綠肥紅瘦」形容出口情勢的原因，以此而言，全球貿易並沒有想像中的樂觀。再者，製造業存貨率到3月仍高達87.2％，雖已低於90％，但仍高於長期平均65％，這說明這一波庫存去化尚未完成，過多的庫存仍將會壓抑下半年的生產動能。

總的說來，上半年景氣只是回穩而已，稱不上復甦，而下半年風險非常之多，在這樣的大環境下，經濟成長上修或下修，的確是一個困難的抉擇。主計總處是國家統計的最高機構，對總體經濟資料的掌握非其他智庫所能及，其預測向來深具權威，值此新府院就任之際，自應提供真確的資訊，以協助府院做出正確的決策。30日要召開的國民所得評審會議，自應從下半年的全球政經風險、上半年已實現的數據綜合判斷，即使評估之後要下修，也不必有政治上的顧慮，要徹底拋棄官場上報喜不報憂的習性。

我們還是引《萬曆十五年》作者黃仁宇的話來總結，這位歷史學者說：「明清兩代的困境在於數字管理，傳統官僚主義的作風，真理總是由上至下，統計數字反映著上級的要求與願望。」當統計數字只是反映上級的要求及願望，這是統計的墮落，統計已非統計，這樣的數字非但難以做為政策的明燈，反而會引國家走上歧路，歷史多少興廢成毀，皆在文官的一念之間。

本次國民所得評審會議是由新任主計長陳淑姿主持，相信陳主計長必能以超然的立場來主持這個會議，使得主計總處所公布的數字能成為政策的羅盤，也期盼陳主計長在忙於政府預算之外，也能和前主計長朱澤民一樣，成為統計部門的後盾，以讓政府統計公信力更上層樓。