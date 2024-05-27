今年是牡丹社事件150週年，屏東縣政府舉辦紀念活動，提到該事件「連結台灣和世界的命運」。在石門古戰場揭碑典禮上，更指「台日美攜手共同揭碑：和平共存，團結合作」。

毫無疑問，這是當前美、中對抗的局勢下的議題設定，譜出台日美攜手、團結合作的基調。訴求和平與共存，當然很美好；但無情的國際政治，不會因此訴求就獲致真正的和平與共存。強化兵力、情報及國際法研究以保護台灣，是我們省思牡丹社事件150週年該有的體會。

當年，日本帝國的入侵，是親聆德國人的兵力說法、借助美國人情報及法國人國際法專長才得以完成。首先，德國宰相俾斯麥告訴以岩倉具視、木戶孝允為首的考察團：親慕禮儀的外交來往，全是表面文章，其背後是「強弱相凌，大小相欺」。強國及大國憑藉的就是其兵威。參謀總長毛奇也說，保護境外，非有兵力不可。兩位德國人的話，引發岩倉具視、木戶孝允的高度共鳴。也幫助後續的軍事建設。

日本是否出兵台灣，曾一度猶豫不決。日本外務卿副島種臣是高度借重美國外交官李仙得的情報協助。曾處理羅發號事件的李仙得，適時提供關於台灣歷史、物產、人種、風土民情、地理、港灣、地圖等情報，並提供具體建議，讓日本出兵台灣得到相當大的助力。我們可以說，沒有李仙得的情報神助，日本人是無法出兵台灣的。

最後就是國際法。雖然俾斯麥及毛奇瞧不起國際法，認為歐美強權自感對自己有利時就不談該法，若對自己不利時，就直接示之兵威，也不理該法。只有小國才看該法條文省察自己，約束自己；而這遇到強權侵略欺負時，也難能自主。並指法律只能保護境內秩序；保護境外，法律毫無作用。這種說法太片面。事實上，日本作為小國，非常巧妙使用國際法武器維護自身權利。例如國際法學會是日本最早成立的學會之一；牡丹社事件後，內務卿大久保利通前往北京與清廷談判時，是帶上法國法律顧問保阿索那特。談判過程中，保阿索那特的法律專長讓大久保利通處於上風，緊咬國際法不放，主張自己出兵的正當性，讓清廷毫無招架之力。國際法作為談判武器，日本人毫無畏懼當時的東亞大國。

當年，日本是以兵力、情報及國際法的優勢入侵台灣。今日，南部地方政府光喊幾國攜手合作，顯得過於浪漫且不切實際。建議強化兵力、情報及國際法的研究，用實際行動捍衛自己的家園。

（作者為台北城市科技大學企業管理系教授）

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