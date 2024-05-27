賴清德、蕭美琴520宣誓就職，正式就任第16任總統及副總統。負責此次就職典禮中主視覺設計的「三頁文」公司負責人顏伯駿，卻被爆料其所設計的彩色線段造型元素，與法國藝術家Francois Morellet在1977年展出的平面作品幾乎一模一樣，而且其為就職典禮所設計的貓狗徽章，更是疑似完全仿冒外國的企業標誌。

無獨有偶，前幾天台灣文學館也爆出抄襲事件。事情的原委乃是國立台灣文學館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」，日前遭爆料抄襲中國上海繪師Nora Qu的作品「嗷嗚龍寶」，台史館第一時間強勢回擊，除了兩度絕口否認，也秀出2019年的IG截圖作為證據，稱「台文館小編及家人的創作發布時間早於中國創作者自稱創作時間將近3年」，絕無可能穿越時空抄襲2022年的作品，故台文館絕無侵害著作權之情事。

得標的創作廠商「蹦世界數位創意股份有限公司」負責人黃勝宏，也立即發文，稱自己「做事光明磊落，手中確有2019年的創作證明」，還向中國繪師Nora Qu喊話，「希望哪天我們發現了彼此的平行創作而結緣還能互相打招呼成為朋友。」

結果不到兩天，真相大白，「阿龍」果然是抄襲中國上海繪師Nora Qu的作品「嗷嗚龍寶」，「國立」台史館與廠商「蹦世界」各自唾面自乾地發了一個不痛不癢的認錯道歉聲明，承認抄襲，也承認偽造相關證據，但是也強調「保護智慧財產權」的精神不變。

台灣自實施「去中國化」以來，嘗試為「台灣文化」找出一條新創之路，結果屢屢被爆出抄襲造假，也不可不謂是「台灣之光」。這種「把買圖當設計」，「拿抄襲當原創」的台流詐騙文化，純粹是為了拿標案賺錢，因此偷梁換柱，方便行事，抄襲嫖竊，毫無內涵，真的是丟臉丟到國際。

說到台派的嘴炮跟臉皮厚度，那肯定是宇宙無敵，抄襲、造假被抓包之後，還能搬出「保護智慧財產權的精神不變」，真可謂是「不知恥則無所不懼」。説白了，台灣價值的SOP就是「能騙就騙，騙不過去就硬拗，拗不過去就喊民主進步。」例如阿扁貪污時先是堅決否認，等到海外帳戶被挖出來時就說是自己的錢給兒子在海外讀書置產，最後金流對不上時就說是為了預備海外的建國基金。

可悲的是，民進黨執政以後的台灣價值都是這麼玩的。從雲豹綠能、高端疫苗、進口萊豬都是一樣的套路，無論其中牽涉的金額有多龐大，過程有多不合理，到最後民進黨只要拿出「邁向無核家園、扶植本土疫苗、加入國際組織」這些冠冕堂皇民主進步的台灣價值，所有的台派信徒都會買單。

從陳水扁，蔡英文，到賴清德，民進黨的這三個總統，一個是貪汙犯，一個是假博士，一個是賴皮寮，正是「上有貪君，下有愚民」。這些為政者帶頭拐騙、詐欺、硬拗，也難怪上行下效，人民有樣學樣，如今台灣成了舉世聞名詐騙之島，一點也不令人意外！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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