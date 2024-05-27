袁世凱是最愛發動群眾包圍國會的國家元首！所謂當家不鬧事，鬧事不當家，對他而言，可是「當家愛鬧事，鬧事又當家」！

首先袁只是中華民國第二任臨時大總統，他不能接受一直當「臨時」總統，但又擔心通不過佔國會多數席位的國民黨（以宋教仁為首），所以一方面巴結收買第二大黨的進步黨（以梁啟超為首），一方面發動群眾包圍國會，最後才當上正式的大總統！

袁世凱覺得內閣制的《臨時約法》礙手礙腳，十分不上手，乃推動另外制憲，但又怕佔多數席位的國民黨阻擋，乾脆又發動群眾包圍國會，強行逼迫國會另定總統制的《新約法》！

因為宋教仁力推責任內閣制，恰好國民黨在正式國會取得多數席位，依內閣制的原則，國會多數黨的領袖就是當然的內閣總理，又依《臨時約法》宋教仁為國家實質領袖，袁世凱不能接受當個虛位元首，乃收買殺手在上海火車站，當眾刺殺宋教仁！

他又以國民黨發動起義（二次革命）為由，宣布國民黨為叛亂團體、非法政黨，勒令解散！取消國民黨籍的國會議員資格，造成國會人數不過半，乾脆解散國會，實施總統一人獨裁！

鬼迷心竅利慾薰心的袁世凱還無法心滿意足的當一個無任期限制（終身制）的大總統，還ㄧ步一步的製造假民意的氛圍，往皇帝之路邁進，最後才翻了一個大跟斗，引發雲南的蔡鍔發動護國軍起義，全民響應反對帝制自為，袁進退失據，狼狽退場，終致羞墳而死（台語叫做見笑死）！連子子孫孫都不敢自稱袁的後人（著名的物理學專家吳健雄博士即其孫媳婦）！

奉勸以柯建銘為首的「新籌安會」要玩弄群眾包圍國會，小心必遭歷史譴責和永遠審判，害你的子子孫孫抬不起頭來！

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