美國總統拜登在西點軍校的談話，提到需要時願以武力保護盟友，引發賴清德和許多台灣民眾的鼓舞。美國是否會涉入干預台海衝突，在台灣社會已經成為宗教性信念問題，不是事實上會不會，而是人們信不信；廟內求籤卜卦算命，就看信徒態度而非神明有無，也是同樣道理。

所有被人深信之美國對台安全承諾，其實完全沒有強制性法理依據；但是美國是否要干預衝突，不僅是因為客觀實力強弱，更要看政治意志高低。美國是否夠近，上帝是否太遠，或是反過來認為美國太近，而上帝太遠，每個人都有自己想法，只有兩岸實際衝突時，才會謎底揭曉見真章。

不過，針對拜登講稿將台灣海峽視為複數，使用Taiwan Straits而不是Taiwan Strait，這並不是錯誤，因為台灣海峽水域本來就有很多不同海峽與水道，假若大家去查閱一下，中國大陸國務院新聞辦公室所曾發表各項涉台之政府白皮書內，台灣海峽都是用複數。

不過話說回來，美國政府在針對台灣海峽發表聲明或是文稿時，多半都是使用單數，確實很少使用複數。這個沒有任何政治意涵，大家也不必對此做文章。

只是想到當全球媒體報導拜登西點演講時，都將重點放在烏克蘭與迦薩戰事，台海並非新聞報導焦點所在，我們是否應該覺得no news is good news呢？

「聯合利劍—2024A」演習已經落幕，回想5月20日各方對於賴清德就職演說紛紛提出即時評論，而我當時卻認為不能遽下定論，反而應當等待北京與華盛頓兩方面，具有政策實權者，提出正式回應後再下定論。我確實認為在當前戰略環境兩強對立，相互擠壓愈來愈嚴重前提下，並未留給台北太大空間。

到目前為止，賴清德未來整個政治前景，是否還處在蔡英文遺留陰影之下？值得大家思考；由於蔡政府高度配合美國政策，自然華盛頓希望賴清德繼續維持既有政策，所以才會產生國安高層人士多位留任，同時不斷公開露骨表態，希望賴清德能夠遵循蔡英文路線。

而許多政治觀察家確實認為，賴清德正如賭客上桌接手政治牌局，但卻只能將桌面老牌匆匆洗牌，就要開始下注；因此不論現在如何叫牌，從北京眼中看來，恐怕是很難會受到重視，要翻轉政局更新氣象，開創新局讓兩岸另起風雲，機率目前看來相當有限。

不過美軍並未對「聯合利劍—2024A」演習，透過兵力部署調動表態回應，各項壓力當然還是靠國軍承擔。究竟是否因為華盛頓事先獲得北京通報，雙方對此存在默契，咱們就靜待新加坡香格里拉會議，董軍與奧斯汀會不會見面來當指標吧！

（作者為中華戰略學會資深研究員）

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