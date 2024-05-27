解放軍東部戰區對台軍演落幕，這次軍演沒有飛彈試射、沒有擦槍走火、更沒有奪取離島的腳本。大陸對賴清德520就職演說定性嚴重，反應強硬，但大動作的背後，卻是理性、謹慎、務實的戰略考量。

定性台獨自白非宣言

很多人都注意到，這幾天大陸官媒、涉台學者連篇累牘的「批賴檄文」，用辭之嚴厲已經達到李登輝、陳水扁政府末期的程度，看似一點迴旋餘地都不復存在。其實不然，大陸官方、官媒和學者對520演說，口徑一致定性為「台獨自白書」，而非「台獨宣言書」，這是很多人忽略的細節。換言之，陸方傾向於把賴清德在520演說中彰顯台灣主權、互不隸屬的主張，定性為「個人言論」，不至於到宣布台獨、或實施法理台獨的境地，為之後「孤立少數、團結多數」的對台政策保留空間。

在大陸官方話語體系中，對何時「動武」或「出手」自有一套特定的預警式語言，會隨著情勢嚴重的逼近，而升高用辭級別。翻看近期大陸官媒以及軍方演習期間的報導和評論，雖然佔據各大黨報顯著版面、冠以重要評論員身分，但尚未出現諸如「勿謂言之不預」、「中國人民不怕鬼不信邪」，及中美貿易戰開打前「奉陪到底」等表態。賴清德「務實台獨」色彩清晰，估計大陸對520演說的基調並不意外，應不存在因意外而衝動決策、擦槍走火的問題。

如果說這些細節還屬於涉台政策、論述的層面，那麼520後北京最高領導層在內外事務上的最新動向，更可以側面印證，台灣並非最急迫的問題，大陸不會因為賴清德上台，而改變既定總體政策議程。

首先，習近平日前的視察山東之行，釋出最高層治國理政的清晰訊號：全面聚焦二十屆三中全會的經濟、社會體制改革。習近平在濟南主持召開的座談會，邀請了民企、外企和市場派學者發言，習在會上特別強調，除了中共領導地位、社會主義制度等政治原則不能改以外，經濟、市場、社會等領域要大膽改革。

可以預期，三中全會將端出旨在增強市場活力、外資與民間信心的改革方案。相信大陸短期內仍然會重視台資、保持區域和平穩定以及與歐美國家改善關係，反獨措施再激烈、尖銳，也會服從於改革發展格局。

軍演反應強硬而理性

習近平在山東期間，按慣例赴地方軍區視察，官媒並未如過去大張旗鼓報導，而是以「看望部隊官兵」簡略方式寫在報導的最後。此一行程恰恰是5月20日賴清德就職演說之後、5月23日東部戰區演習之前。這個細節可以說明，習近平未北京坐鎮，也無意釋出「要打仗」的訊號。

近幾年台海情勢高度緊張，習近平視察地方部隊行程，刻意降低外界產生加強對台備戰的聯想。兩年前他到福建，僅視察當地武警部隊，這與去年「拜習會」陸方澄清無武統計畫，可以前後對應。

大陸總理李強在520後如期出國，參加中日韓領導人峰會，大陸國防部長董軍也預料將出席新加坡香格里拉對話會，首次亮相西方輿論，並與美國國防部長奧斯汀會談。就在幾天前，大陸外交部曾言辭抨擊賴清德有關「台灣有事就是日本有事」的言論，520演說後，陸方駐日使館也全面出動，拉開外交反獨戰線，但不影響中日韓峰會的舉行，和2022年8月裴洛西來台後，北京全面中斷與美方溝通管道的情勢相比，賴清德520演說並未打亂大陸與美日交流合作的議程。

耐人尋味的是，賴清德520演說遭陸方強烈反彈後，交通部長李孟諺仍表達希望兩岸觀光開放，且願先一步開放的態度，並主動澄清「對等開放觀光」與兩國論無關，說明新政府在兩岸民間交流問題上，不再強調政治前提。

從另一個角度來看，大陸對520演說的反應強硬而理性，說明大陸的「硬」只針對賴清德，而非台灣社會，如此一來，台海情勢不易失控，兩岸民間交流還是有空間，亟待雙方有識之士共同創造，緩解緊張情勢。