四個全面是2014年習近平提出治黨治國理論，「四個全面」是大陸第五代領導集體成果。四個全面和習近平其他一系列治黨治國理論構成習近平新時代中國特色社會主義思想。之前中共的重要理論，包括前四代領導集體的毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」、「科學發展觀」，這些理論和習近平新時代中國特色社會主義思想一同寫入中國共產黨黨章，象徵著他們在中共黨史中的地位。四個全面中的主軸就是全面深化改革。

無獨有偶，日前2024年5月23日習近平總書記主持召開企業和專家座談會並發表重要講話，提到今年是全面深化改革重要年份，主要任務是進一步全面深化改革。十年了，深化改革有成效，也有未竟之處，改革之路走的艱辛，但全面深化改革的方向是推進中國式現代化的必然結果。

對此，首先，改革開放是中國大陸必走的道路，這也是全球化及合乎世界發展規律的必然舉措，因為要改革開放，就必須要有此胸襟、態度及作法，要改革開放當然需要和平的環境，故實在沒必要與美國及歐盟等國家浪費時間在爭鬥一些問題上，試想，520前大陸豈又希望今日無法緩和的兩岸情勢？倘若賴清德520第一次演說，不要把兩國論和台獨說滿說死，換一種態度來論述，今日的兩岸絕非這種情況，因為二十屆三中全會，大陸要走開放道路，當然也包括對台政策，可惜，賴清德並未抓住大陸致力於改革開放的機會。

其次，當前的大陸是以中國式現代化全面推進強國建設與民族復興，這都需要穩定安全的環境來發展自己。

再者，面對複雜的國際環境與大陸國內形勢，面對科技革命與產業變革，面對中國人民的期待，這些只能靠推進深化改革的腳步。

另外，提出一些達成深化改革目標的要求，並將改革擺放在突出位置，更加注重系統、重點及效果， 以適應生產力與生產關係、上層建築與下層建築、國家治理與社會發展。

總之，中共二十屆三中全會要深化改革，就不可能與世界為敵，刻意主動挑起兩岸關係的衝突，客觀來看，賴清德就職演說是否為片面改變兩岸現狀？關鍵在於賴清德的現狀認知是獨立分裂現狀而非分治現狀。

故中共要進一步全面深化改革，要完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化目標，就必須緊扣推進中國式現代化。同時堅持目標導向和問題導向結合，這也是深化改革的重要做法。實現社會主義現代化，最緊迫的任務是進一步解放和發展社會生產力。

也就是說，三中全會要使人民對美好生活的嚮往落實，抓改革、促發展，要讓人民過上更好的日子，必須從人民的整體利益、根本利益、長遠利益出發謀劃和推進改革，走好新時代黨的多辦一些惠民生、暖民心、順民意的實事。

職是之故，改革要重謀劃，更要重落實。全面深化改革任務重，必須穩紮穩打，確保改革各項任務落到實處、取得實效，為中國式現代化持續注入強勁動力。在此情況下，中國大陸實在沒有與美與日與歐盟為敵的動機，也沒有挑起兩岸軍事緊張的動力，因為這對三中全會全面深化改革發展是極度不利的。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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