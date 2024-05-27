國科會主委吳誠文希望加速在10月底前把台灣的AI基本法草案送到行政院， AI技術固然重要，但是否應該專門針對AI立法呢？畢竟AI只是資訊科技領域的一部分，專門針對AI立法可能會造成法律的碎片化，反而應該推動更廣泛的「資訊基本法」，以涵蓋AI、加密貨幣、元宇宙等各種資訊技術。這樣的法律框架不僅能更全面地規範新興科技，還能避免重複立法的困擾。

AI技術的快速發展及其廣泛應用對社會、經濟及倫理等方面帶來了巨大影響，專門的法律框架有助於更具體地應對這些挑戰。例如AI涉及的數據隱私、倫理決策、演算法透明度等問題，具有高度的專業性和複雜性，需要針對性的法律條文進行規範。但是這種專門立法的方法有很大問題。首先AI技術本身與其他資訊技術密不可分，孤立地針對AI進行立法，可能會忽略其與其他技術的交叉影響。

國際上，歐盟的《AI法案》建立一個統一的AI監管框架，對不同風險級別的AI系統進行分類和監管。但是歐盟也同時推動《數位服務法案》（DSA）和《數位市場法案》（DMA），這兩部法律涵蓋了更廣泛的數位經濟和數據管理問題。這顯示歐盟訂的是AI的監管法律，不是基本法，歐盟也意識到需要一個更廣泛的資訊科技法制環境來支持和補充AI法案。

美國目前並沒有一部專門針對AI的聯邦法律，而是透過一系列相關的法律和政策來規範AI及其他數位技術。例如，《消費者隱私法案》（CCPA）和《通用數據保護條例》（GDPR）等法規，雖然並非專門針對AI，但其在數據保護和隱私方面的規定，對AI技術的發展和應用同樣產生了深遠影響，同時提供了足夠的靈活性來應對不同技術的發展。

台灣若能借鑑國外的經驗，推動一部涵蓋更廣泛的「資訊基本法」，不僅能為AI技術提供法律保障，還能統一規範其他相關資訊技術，這將有助於建立一個更加全面和統一的資訊法制環境，避免未來因技術不斷進步而帶來的立法困境。

「資訊基本法」應該包含以下幾個主要方面，首先是數據保護和隱私。數據是現代資訊技術的基礎，法律應該明確規定數據使用的範圍和條件，保護個人隱私，防止數據濫用。其次是技術透明度和問責制，AI和其他技術的決策過程應該透明，相關機構和企業需要對其技術的使用負責。

此外法律也應該規定資訊技術的倫理和安全標準，明定「資訊基本法」的主管機關（數位發展部），以事權統一，避免多頭馬車。

所以台灣應該考慮推動一部涵蓋更廣泛領域的「資訊基本法」，而非僅僅針對AI進行專門立法。AI需要的是在「資訊基本法」之下的「AI監管法」。這樣的法律框架不僅能更全面地應對新興技術帶來的挑戰，還能避免法律的碎片化和重複立法的問題。

（作者為台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問）