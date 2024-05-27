憲法法庭上個月審理死刑是否違憲案，最快將在7月下旬做出判決。台灣民意基金會27日公布最新民調，有高達8成5左右的民眾不贊成廢死，但民進黨不僅黨綱仍有廢死，支持者中接受「死刑違憲」判決的比例也高於其他政黨，過去自詡貼近基層的民進黨，已離民意愈來愈遠。

儘管前總統蔡英文和現任的賴清德總統都未明確表明是否贊成廢死，不過民進黨在黨綱的《自由人權》章節就直接寫明，「尊重生命，嚴防冤獄，研議廢止死刑的可行性。」廢死不僅是民進黨的既定理念，現任國防部長顧立雄過去當律師時，還是廢死聯盟2010年3月向司法院大法官提出釋憲的7位律師之一。

從台灣民意基金會公布的民調來看，雖然民進黨支持者中有高達81.5%反對廢死，但大法官若最後做出「死刑違憲」判決的反應，民進黨支持者有高達31.7%可以接受，比起其他政黨和中性選民1至2成的接受度要高出一大截。

這也是社會各界會對大法官釋憲表示憂心的最大原因，儘管反對廢除死刑已是台灣人難以動搖的共識，但這些大法官都是蔡英文執政後 所提名，當時即被外界批評很多都是「綠友友」，一旦這些大法官偏離民意和法律專業，以個人的意識形態做出「死刑違憲」判決，將讓台灣社會付出慘痛代價。

不只是廢死的議題，立法院近期因審議在野黨力推的「國會改革」法案，引發朝野多次肢體衝突，更導致大批群眾聚集立法院周邊抗議。

儘管抗議的民眾大多支持民進黨的主張，但從台灣民意基金會日前發布的民調來看，有5成8的民眾大體上贊成「公務員藐視國會罪」立法，只有2成9不贊成，代表在野黨極力推動的「公務員藐視國會罪」已贏得社會強烈共鳴，只是支持者不願站出來與反對者對立。

民進黨離民意愈來愈遠，從賴清德總統只拿到4成左右的選票就可印證，只是民進黨始終不願承認這個事實，還一昧的想複製當年的太陽花運動，不斷鼓動群眾造勢，要逼使在野黨就範，全然忘了現在是民進黨執政，社會愈對立，對執政者愈不利。

賴清德在就職演說中呼籲團結，還提到「遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突。」那就應該做全民的總統，而不是只做民進黨的總統，堅持民進黨在立院多數或少數都必須是贏家。

無論是廢死議題，還是「國會改革」，民意已經很清楚，賴清德和民進黨該做的，是放棄「一定要贏」的心態，只有找回民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的初心，當家不鬧事，真正尊重社會上多數人的想法，才是維持社會安定和諧的最大利基。