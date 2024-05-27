美國總統拜登日前在西點軍校畢業典禮演說中，重申支持台海和平穩定，他稍後又表示，願意使用武力保護國家、盟邦及美國核心利益，賴清德總統迫不及待表達感謝。民進黨不應移花接木，營造台海有事，美國會協防台灣的假象，此舉不但無助於台海安全，反而升高誤判的風險。

台灣議題 拜登發言謹慎

在對西點軍校師生的重要演說中，拜登唯一提到台灣是在盤整美國印太地區的外交政策時說，「我們支持台灣海峽的和平與穩定」，遠比一貫使用的「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」簡單扼要。他稍後表示，「當需要保衛我國、我們的盟友、我們的核心利益時，我會義不容辭使用武力。當任何人以美國部隊為目標，我們會將他們繩之以法。」用意在鼓舞激勵美國未來軍官，彰顯美國擁有全世界最強大軍隊，不容任何人挑釁。

在中共針對台灣全島及外島地區舉行「聯合利劍-2024A」軍演後，賴清德第一時間感謝拜登、美國政府、國會及世界各國對台海和平穩定堅定的支持。也有人擴大解讀，拜登總統曾4度公開表示，若中共對台灣使用武力，美國將派兵馳援，他這次則是再度暗示會出兵保護台灣。

事實上，拜登所說的台海安全與保護美國、盟邦、核心利益的脈絡完全不同，是沒有關聯的兩句話，操弄拜登演說反而凸顯了拜登對台灣的相關發言已更趨嚴謹、保守。2022年9月拜登接受「60分鐘」訪問時表示，若中共發動前所未有的攻擊，美國會防衛台灣，以及「關於他們的獨立，台灣自己判斷，這是他們的決定」，這是他最後一次有關協防台灣的談話，此後即使媒體不斷試探，他都是三緘其口。

今年我總統大選結果確定後，面對記者詢問，拜登立即的反應是「不支持台灣獨立」；拜登於4月24日簽署《2024年國安緊急補充撥款法案》時發表聲明，強調援助烏克蘭、以色列與印太地區的重要性，就是絕口不提對台灣的軍事援助，都說明了拜登對台灣議題謹言慎行，無意再造成任何困擾。

對於日前解放軍的軍演，美國國務院發表聲明表達深度關切，敦促北京保持克制，同時警告以例行的政府交接作為軍事挑釁的藉口，有可能導致事態升高，並侵蝕數十年來維護台海和平與穩定的長期規範。國務院的聲明措詞固然強硬，但不會觸及任何軍事干預的敏感議題，硬拗拜登以總統之尊釋放保護台灣的訊息，顯然是極缺乏常識的政治操作。

美國挺台 並非毫無限制

即使以單純的字面解釋，美國在印太地區的盟邦也只限於有防禦條約的日本、韓國、菲律賓、澳洲與泰國，台灣被定位為「夥伴」；此外，依據國務院說帖，台海和平穩定屬於美國的「長遠利益」，從未被界定為核心或重大利益，這也說明了拜登演說與協防台灣無關。

美國力挺台灣不容懷疑，但也不是毫無限制。世界衛生大會（WHA）27日揭幕，國務卿布林肯連續4年發表聲明聲援台灣以觀察員身分參與；美國在台協會（AIT）聯合日、英等8國駐台灣代表處也發表聯合聲明挺台；美官員更挑戰聯合國第2758號決議，指該決議並未排除台灣參與WHA。但在行動面，美國卻無意在WHA發揮領導作用，正式提案邀請台灣以觀察員身分出席，主要原因還是考量國際現實下的可行性，以及避免衝擊美中關係。

美國智庫布魯金斯研究院最近發表《台灣觀點的衝突》報告，指去年64.8%台灣受訪者對於發生台海戰爭感到憂慮，比2021年增加了7.4個百分點。在美國強力介入及美中共管之下，賴清德的520就職演說原本應是零意外，為改善兩岸關係打開機會之窗，但賴清德的強烈個人意志與台獨意識形態引爆「新兩國論」風波，導致中共激烈回應。

美國的兩岸問題專家何瑞恩分析，520演說風波暴露出兩岸缺乏直接、權威溝通管道的嚴重性，意外導致過度反應，風險隨之升高，進而威脅雙方利益。在這個惡性循環下，兩岸之間原本很薄弱的互信與期望完全消失，現在連美中共管的政治基礎都受到影響。但賴清德依然熱衷於打「美國牌」，消費美國對台灣的支持，台灣走向更危險之路不會令人感到意外。