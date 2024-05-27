近期在野黨推出的國會改革方案，被有些人栽上最新的罪名「立法政變」，指國民黨跟民眾黨透過立法權發動政變。但歷史上有關「自我政變」的案例，都是掌握國家行政權力的獨裁者，以解散國會和廢止憲法的方式來擴充自身權力，沒有聽說過槍桿子不在手上的國會能夠政變的，因為國會幾乎都是被政變的對象啊﹗

所以原本應把這種說法當成荒謬囈語，一笑置之，但轉念一想，以執政黨目前所面臨的尷尬處境，所謂「立法政變」的指控，其實是一個可以讓執政黨提早4年奪回國會主導權的靈丹妙藥。

事情是這樣子的，如果執政黨承認本次國會選舉的民主結果，接受選民的選擇和自己的失敗，那正常情況下的劇本，應該是想盡辦法在國會內折衝樽俎，讓國會多數的在野政黨能夠至少選擇性地支持部分法案。但從現在的情勢發展可看出，很顯然執政黨不打算承認國會選舉的民主結果，更沒打算接受選民的選擇和自己的失敗，因此，當在野黨聯合起來推動國會職權行使的相關改革法案之後，執政黨感受到威脅，害怕無法再像過去8年那樣肆無忌憚地濫權枉法，所以只好理不直氣不壯地發起群眾運動，試圖藉由體制外的力量迫使在野黨讓步。

10年前的太陽花運動，碰上個軟柿子執政黨，讓民進黨成功了。既然珠玉在前，那10年後來複製一下，有何不可？但10年間，因為有人被收編，坐領高薪，也有一堆子昔日的積極參與者被曝光收賄、背信、詐欺、賣淫、涉毒、性騷擾及性侵等，太陽花運動被網路群嘲成「大腸花」，再想要複製過去的成功經驗，有顯著困難。

執政黨現在成為風箱裡的老鼠，進退兩難。想進行體制內的溝通折衝，達到妥協平衡，如果不做出大幅度的讓步，顯然沒戲。國民黨和民眾黨再笨，經歷過這一陣子的栽贓抹黑，也能看出民進黨的毫無誠意。想要藉由體制外的社會力壓迫，卻偏偏因為民眾學乖變冷靜，也願意稍微思考了，所以沒法激起更多的社會參與和單方面的輿論風向壓制，也就無法迫使在野黨讓步。

這個時候，一個看似荒誕不經，但理論上未嘗不可能的「解套方案」就不得不讓我們深思考慮了。這個解套方案就是「落實『立法政變』的指控」。

在任何國家，政變都是極其嚴重的罪行，台灣也不例外。根據中華民國《刑法》第100條之規定：「意圖破壞國體，竊據國土，或以非法之方法變更國憲，顛覆政府，而以強暴或脅迫著手實行者，處七年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑」，而第101條則規定：「預備或陰謀犯前項之罪者，處一年以上七年以下有期徒刑」。所以一旦立法政變的指控被落實，透過司法操弄，可以將在野黨立委弄到監獄裡面去，如此一來，不需要等到4年後的選民裁判，馬上就可以「合法地」徹底掃除立法院裡的雜音，還給執政黨一個安靜且聽話的國會。

這聽來荒謬，似乎毫無可能，但當側翼人士和團體開始鋪梗，安知這不是執政黨的一個選項呢？畢竟，民進黨的意志超越法律是司空見慣的事情，而這個執政黨濫用法律來迫害政敵或壓制言論自由的個案，可還是歷歷在目啊﹗（作者為淡江大學國際事務學院院長）