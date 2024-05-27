在野黨28日將拚國會改革法案三讀，民團與抗議群眾在賴清德總統鼓舞下，撂話「再聚街頭」，綠委更號召「青鳥飛進立法院」，「展現人民力量」。可以預見法案闖關過程免不了衝突，讓人不禁時空錯亂，到底現在誰在執政？青鳥如亂飛竄進國會癱瘓議事，最緊張的應該是行政院長卓榮泰吧！

賴清德公開「感謝」抗議群眾，等同對在野黨宣戰，明顯是為了擺脫少數總統的困境，不惜以40%輾壓60%的民意。綠營黨公職及側翼全力配合營造反國會改革運動是「太陽花學運2.0版」，加上中共圍台軍演成了最佳啦啦隊，網軍鋪天蓋地再次販賣「芒果乾」，大力宣傳「藍白聯手中共，裡應外合傷害台灣民主」。

從立院外的聚集群眾愈來愈多，證明「芒果乾」論述仍有效，尤其民進黨團總召柯建銘瞎掰「習近平占領了國會主席台」，幹事長吳思瑤更順勢喊話「青鳥飛進國會」，網路上有人呼籲大家快買好汽水、薯片，因黨已經放話「衝啊！」

2014年太陽花學運學生衝進立法院，抗議當時執政的國民黨黑箱通過服貿協議；如今的反國會改革運動竟是由執政黨鼓吹的，創下民主國家罕見的當家鬧事紀錄。整個綠營似乎只有閣揆卓榮泰還保持一絲理性，期待群眾不再聚集。

青鳥該不該飛進國會？取決於他們是否了解在野黨所提的改革法案是為了揭弊，且改革內容幾乎都是民進黨在野時提出來的，而當時條文更嚴苛。青鳥們只要想通其中道理，就會體悟到該往哪兒飛。當年太陽花運動也只出了1個「林20萬」，青鳥們別再傻傻成為綠營操弄的棋子。