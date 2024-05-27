立法院遭（新）太陽花圍攻，議場內又是黃國昌獨占光環，柯文哲落得只能當一位發發臉書、受受訪的陽春黨主席，柯文哲是否感到後悔？後悔當初未能讓藍白合成局？

近日，太陽花再度爆發，公然挑釁人民合法、公平選舉出來的國會，自是有不少有志之士出來大加撻伐，台灣民意基金會也已於24日發表民調，顯示20歲以上台灣人中，58%贊成立法，29%不贊成。

由此可見，藍白陣營極力推動的「藐視國會罪」已贏得社會強烈共鳴，坊間也已有許多針對太陽花與民進黨的負面評論，暫時不需筆者贅述再寫一篇。筆者本文想點出的，是奉勸柯文哲反省自己讓藍白合破局的責任，未來在各種重大政治抉擇的時刻，真的要勿蹈覆轍，真的要以大局為重。

回想去年秋天，藍白合在君悅酒店會破局，不愉快收場，其關鍵原因就在於柯文哲在黃珊珊、陳智菡等鷹派幕僚的鼓吹下，對於馬辦會面簽下來的六點協議翻臉不認。柯文哲之後更放任黃珊珊操弄假民調，不斷強調柯是第二，最終選出來卻只有第三名，害柯文哲蒙上「假老二」臭名。更讓人痛惜的，是台灣錯過了政黨輪替徹底革新的機會，朝小野大注定再空轉4年。

筆者談這些，不是為了翻舊帳，人不能回到過去改變這一切，但如果我們學不到教訓，那麼憾事就真的會再度發生！當初放任藍白合破局，說穿了就是民眾黨高估了民進黨的理性程度，總認為只要三黨不過半，執政黨無論誰當選還不是都得求著民眾黨，要不無法施政。

然而這種沙盤推演大錯特錯！由於綠營側翼長期餵養支持者仇恨的狼奶，民進黨如今鷹派當道，宗教激進化的趨勢已不可逆，沒有人願意或者敢出來當鴿派，民眾黨根本等不到民進黨的橄欖枝，得到的只有比伺候國民黨更粗更狠的大棒，民眾黨除非肯唾面自乾自己主動去挺民進黨，要不民眾黨的8席不分區真的就是「沒用的8席」。

看看現在時局就知道了，民眾黨立委在立院仍然是可以紅的，可以當領袖的，但前提是需要與國民黨站在一起，比國民黨衝更兇、更強勢，而這角色現在被黃國昌撿了去。雖然黃國昌因與國民黨站一起，過去一兩週成為台灣仇恨值最強的政治人物，無數咒他死，把他當成盤古開天闢地以來第一惡人的聲音此起彼落，但至少這兩週黃國昌成為了「在野黨領袖人物」，其主張與論述強烈凝聚了藍白群眾，與此相較之下，有了黃國昌，誰理柯文哲？

看看2012至2014的民進黨主席蘇貞昌，2016至2017的國民黨主席洪秀柱，與2020至2021的國民黨主席江啟臣吧！從他們身上，就可看出非選舉季的在野黨主席，是沒有太多人理睬，也不容易得到媒體與網友的注意的，畢竟選舉還沒到，主席的最大權力──提名權無法發揮功能，黨中央很容易淪為一個只能發新聞稿、開記者會的單位，這不正是柯文哲與民眾黨的現狀嗎？

懇請柯文哲，到了2028時，請一定要以大局為重，不要以為還能有什麼機會扮演關鍵少數，在野勢力不能整合，台灣要不變回民進黨一黨獨大，眾生沉淪。要不朝小野大，國家空轉，很難有更好的結果出現。醫生的天職是醫人救人，拜託如今貴為政治領袖的柯文哲，從過去學到教訓，把醫國救國放第一位吧！

（作者為網路媒體工作者）

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