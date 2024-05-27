日前美國總統拜登在西點軍校畢業典禮上致詞，因為提到「我們支持台灣海峽兩岸的和平與穩定」，以及有「為了保護我們的國家、我們的盟友和我們的核心利益，我始終願意在必要時使用武力」的結尾陳述，被部分媒體解讀為是回應解放軍「聯合利劍-2024A」的圍台軍演，並強調這是拜登上任以來第5次公開作此類似為台出兵的表態；賴清德總統在接受媒體訪問時還因而對此表示感謝。

遺憾的是，如果看完整的演說內容，會發現完全不是那回事。拜登只是描述他在印太地區聯合盟邦的成就時順帶提了一下，而且他提的還不是「台灣」，而是「台海兩岸」。

這讓人擔憂，不完整的報導是否會讓國人產生不切實際的期望。拜登演講中強調「在烏克蘭，沒有美國士兵參戰，我決心保持這種狀態，但我們與烏克蘭堅定地站在一起」。因此合理的判斷是美國將堅定支持台灣自衛，但美軍不會來台助戰。美軍舉辦的「2024年環太平洋軍演」此次擴大邀請多達29國參加，卻不包含台灣，這即表明美國在台灣議題上的克制。國人不宜自己騙自己。

更令人擔心的是賴清德總統對此表示感謝。民眾若誤解也還好，但身為三軍統帥的總統如果誤以為美軍會為台灣而戰，問題就太嚴重了。因為「信賴美國」的國防思維會產生依賴性，在政策上容易疏忽更重要的強軍備戰。

這並非危言聳聽，最近發生的爭議事件即有影響國防安全的疑慮。首先，國防部長顧立雄上任後取消6個聯兵旅參加陸軍官校的百年校慶。現役部隊是否應回歸戰鬥本務，不宜參加慶典閱兵，可以討論；但突然取消，會讓訓練多時的士官兵失望。律師出身的顧部長可能不理解士氣對部隊戰力的重要性。

另一件就是網上出現匿名現役飛官「給總統的一封公開信」，點名賴清德總統只會喊話，完全沒想過基層感受，有飛官甚至「寧賠300萬也要退伍」 ，直言再這樣下去空軍遲早會垮掉。然而總統府與國防部對此均無回應，僅空軍司令部駁斥內容不實，可能是敵人的「認知作戰」。然而，今年3月即傳出飛官退伍潮的訊息，若屬實對空軍戰力影響很大。

前國防部長邱國正曾坦言因擔憂兩岸情勢，每天都睡不好，而近日解放軍「圍台軍演」，剛上任的總統與國防部長似乎並沒有這困擾。這是因為他們將台灣的國防安全放在「信賴美國」上嗎？

美國總統到西點軍校畢業典禮上致詞是傳統，每位總統任內至少去一次，以鼓勵這些即將到部隊服役的年輕軍官，肯定他們為國家的奉獻犧牲。2016年，蔡英文初任總統時，也曾到官校畢業典禮演講。使用武器的是人，軍隊需要精神戰力，才能讓武器發揮威力。6月16日黃埔百年校慶，賴政府已取消聯兵旅參加閱兵，屆時賴總統的演講也會取消嗎？大家都在看。（作者為台灣國際戰略學會執行長）