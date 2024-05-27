針對日前中共「聯合利劍-2024A」環台演習，經濟部27日強調，軍演期間，原油、天然氣及燃煤等民生經濟重要物資的運輸一切正常，沒有受到影響；另一方面，經濟部也表示，正在積極尋找供應穩定、具價格競爭力的中長期供應來源，以分散風險。

經濟部的這番說明並沒有什麼意義，畢竟這次軍演只有2天時間，僅僅2天的軍演當然不至於令台灣的能源告急；況且連國防部都表示，2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後的軍演，中共有公開畫分禁航區和限航區，但這次「聯合利劍」演習並沒有，既然如此，經濟部說，1艘運煤船、2艘天然氣船都能順利抵台並正常卸收，也不讓人意外。

賴政府更該注意的是，這次中共軍演是零啟動，事先沒有通知，所以各方準備不及，要呈現的乃是中共的區域主控權，美、日避走，可知目的已成；如果中共下次時間不是2天而是更長且畫定禁限航區呢？依前經濟部長王美花曾經「洩露」的國家機密顯示，台灣天然氣的儲量是7到11天，所以圍台2周就可能影響電力。

當然，依目前天然氣發電占比4成（2023年資料）來看，就算軍演圍台時間超過天然氣安全存量時間，民進黨政府也不一定會擔心，屆時只要下令工業暫停生產，省下的電力足以供民生用電。根據台電2023年電力消費占比，工業部門占全台55.31%，超過一半，所以就算氣電全部停擺，電力也是夠用的。

然而，停止工業生產，這是何等大事，台灣如果真的走到這一步，別說國際會對台灣徹底失去信心，台灣自己的經濟也會崩潰。政府怎能選擇這麼做？但若不是選擇勒令工業停產，在民進黨政府的電力政策下，一旦石化燃料進口遭到外力封鎖，台灣根本不可能有夠用的電力。

這次中共演習鎖定高雄港，因靠近興達電廠，引發不少人擔心。不過，目前南部氣電的裝置容量占全台氣電的8.4%，所以就算全部被毀，台灣供電應該也還承受得住。而安全存量超過30天的燃煤，與較不易受外力影響的再生能源加上核能發電，比率超過6成，難怪從蔡英文政府到現在的賴清德政府，對中共軍演都表現出一副老神在在的鎮定，因為從已經發生的軍演規模來看，要發生全台大停電、大缺電的可能性並不算高。

當然，如果軍演破壞電網，那就另當別論了。2022年的303大停電，起因不過是興達電廠部分機組的電送不出去、龍崎超高壓變電所反應不及，就造成全台超過550萬戶大停電；更別說，台灣電網集中就意味著電力供應的風險集中。

2023年底政大「台灣安全中心」所做的一項兵推顯示，台灣電力關鍵樞紐集中的龍潭、中寮與龍崎3大超高壓變電所，一旦被毀，全台電力就會癱瘓。《金融時報》今年3月指出，「一旦中國大陸實施封鎖或飛彈襲擊，台灣的電力設施、能源儲備和危機規畫都無法保證維持最基本的電力供應。」如此警示，賴政府能聽進多少？

儘管工商界一再要求延用核電，不過，賴政府至今沒有鬆口，這次軍演對電力供應沒有造成實質影響，依民進黨目前的風向，工商界及廣大民眾的核電延役夢恐怕要失望了。賴清德的「拗」和對基本教義的堅持，彷彿銅牆鐵壁，難以突破，國人且自求多福吧。