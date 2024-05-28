五一假期結束不久，劉德文的身影，便出現在了福建寧德福鼎動車站。他把福鼎籍台灣老兵蔡國偵的骨灰罈，鄭重交到蔡家人手上，圓了他們將近30年的心願，隨後又馬不停蹄返回台灣，準備在5月15日再一次啟程。下一站目的地是湖南、河南——他要再護送兩位老兵「回家」。

劉德文是台灣高雄市左營區祥和裡「里長」。從2003年接到第一份來自老兵「伯伯」的委託開始，他已無數次跨越海峽，用雙肩包把200多位老兵的骨灰罈送回大陸，並交到他們親人的手裡，讓漂泊半生的落葉終得以歸根。他也因這一善舉，被稱作「靈魂擺渡人」。

兩岸同胞同根同源、同文同種，是血脈相連的一家人。劉德文用實踐證明，海峽的距離，始終阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情。近日，58歲的劉德文告訴南都、N視頻記者，傳承中華優秀傳統文化，最好的教育就是敬老尊賢。他在一次次護送中，與老兵家人成為了「比血緣更親的親人」，感慨兩岸有著割不斷的血脈親情，也用行動感召台灣下一代，「要知道自己的祖先從哪裡來，知道自己的『根』在哪裡」。

●「竭盡所能圓尋親者的心願」

劉德文剛剛結束了一趟行程。

5月8日，他在福建寧德福鼎動車站出站口，把福鼎籍台灣老兵蔡國偵的骨灰，鄭重地交到蔡家人的手中，為他們等待了近30年的團聚，畫上了句號。

這是劉德文今年以來送「回家」的第七位老兵。接受南都記者採訪時，他才回到台灣兩天，卻已經訂好了15日的機票，馬上又要飛往湖北，隨後奔赴湖南、河南兩地，再送兩位老兵「回家」。

這段來往於兩岸的「擺渡」旅程，起始於2003年。

劉德文出生在台灣屏東，很小的時候就去了高雄打拼。2002年開始，他作為高雄市祥和裡「里長」為社區服務。那時，祥和裡住著1800多位老兵，都是單身獨居的老人，他們的親人大多在祖國大陸。

劉德文告訴南都記者，老兵們都是獨身一人，很多事情從來只靠自己。他成為「里長」之後，把他們當做自己的父輩來對待照顧，有幸能夠得到信任，成為他們心中無關血脈的「至親」，托付身後之事。

2003年，一位「伯伯」在臨終之際托付劉德文，將骨灰帶回家，埋在父母墳前，讓十幾歲離鄉後一去不回的兒子，能夠盡盡孝道。「我當時就跟伯伯說：沒問題，『里長』一定會圓你的心願。」

劉德文把這一次承諾視作緣分。費盡周折，他在2004年聯繫上了這位老兵在湖南老家的親人，背著「伯伯」的骨灰，渡過海峽，了卻一樁夙願。此後，更多人通過兩岸的媒體、在大陸做生意的台商、網絡等渠道找來，委託劉德文找尋親人的骨灰，帶回大陸，落葉歸根。

兩岸中國人不管走了多遠，始終盼著葉落歸根；不論分離多久，終將團圓。劉德文重視每個請托，他知道，「很多尋親的人希望通過我找到答案」，他也向每個前來拜託他的人說，「我會竭盡所能地幫助你們，圓你們的心願。」

去年，劉德文護送老兵燕銘功的骨灰回到山東。（《南方都市報》）

二十一年來，劉德文不辭辛勞、奔走兩岸，足跡遍佈大陸20多個省份，先後帶著200多位老兵的骨灰回故鄉安葬。與此同時，住在祥和裡的老兵數量也日漸凋零，如今僅餘19人。

劉德文把同老兵的相處視作一種緣分。直至今日，他仍會每天和社區裡的老兵見一面，問候打招呼，「最起碼在這一刻，我們不要有遺憾」。他說，能夠照顧老兵們，是他的榮幸，「我非常開心」。

如今，劉德文往來大陸的次數，已基本固定在一個月三次。為了節省一些交通費，他從最開始一趟只帶一位老兵的骨灰罈，到現在嘗試一趟帶兩個，不斷加快自己的步伐。去年一年，27位老兵的骨灰經由他的護送，結束半生的流浪，回到了故鄉。

●「要知道自己『根』在哪裡」

來向劉德文「找答案」的人越來越多。

據他介紹，目前人們托他尋找的老兵已經有100多位，找到的已有35人，其中有27人的公證文書已經完成。

接下來，劉德文將盡快把27位老兵的骨灰送回大陸的家。如果得知老兵的兒女仍然健在，他會優先處理，盡量滿足健在兒女的心願——接父親「回家」，與母親團圓。

這些旅程，經常是由劉德文獨自完成，陪伴他的，是一個已中度磨損的紅色雙肩包。

這個雙肩包被劉德文背在胸前，裝著老兵的骨灰罈，走過全國大大小小無數個城市，從未缺席。劉德文說，背帶斷了就用繩子加固，一路縫縫補補，雙肩包一用就是十三年。

劉德文把雙肩包視作連接自己和老兵感情的象徵。「我堅持用紅色，因為回家是喜事。」

劉德文說，自幼就被教育「長輩在前，晚輩在後」，所以他一直堅持把雙肩包背在胸前。「我作為晚輩，自然是要扶著長輩『回家』。」

「敬老尊賢」是劉德文常常提到的字眼。「這是我們的優勢，也是祖先的教導。要傳承中華優秀傳統文化，最好的教育就是敬老尊賢，這不僅是對長者的禮讓，也是美德的傳承。」

去年，馬英九首次來到大陸，一償尋根祭祖的夙願，表示「慎終追遠，民德歸厚矣。這是我們中國人道德教育非常重要的一部分」。

今年4月，馬英九再次率領台灣青年踏上大陸，在廣東、陝西、北京尋根、參訪、交流，受到廣泛關注。

劉德文說，馬英九兩次參訪大陸期間，他剛好都在送老兵回大陸的行程中。這也讓他深刻體會到，兩岸同胞同根同源、同文同種，是血脈相連的一家人。而淺淺的一灣海峽，阻隔不斷兩岸同胞血濃於水的骨肉親情。「我們仍將祖先放在心裡，希望瞭解自己的祖先從哪兒來。」

他始終認為，要讓下一代知道自己的根基何在。

劉德文的先輩生活在江蘇，後來從福建移居到台灣，他已是第六代。背負老兵骨灰穿越海峽送歸回鄉期間，他也意外找到了家族根柢。

在台灣劉氏宗祠裡，刻在中廳上的堂號為「彭城」，這是江蘇徐州的古稱，意在提醒後代子孫，不能忘記先輩故土——

有一年，劉德文前往徐州沛縣送歸老兵骨灰時，翻閱當地族譜才發現，自己所屬的「德」字輩就在其中，是第73代後人。

當地送給他一本族譜，他興奮地帶回台灣，「父親好高興。」他告訴一雙兒女，「要知道自己『根』在哪裡」。後來，再到大陸為老兵尋親時，他也會專程搭車到沛縣祭祖。

●「兩岸間的血脈親情割不斷」

尋找老兵的個中艱苦和危險，常常難以向外人道。

劉德文所在的高雄市位於台灣南部，來回南北一趟將近800公里。他還記得，花費時間最長的一次，足足用了一年半的時間，跑了32趟才找到老兵，「平均一趟產生的費用就是近5000元新台幣」。

對於劉德文而言，尋找過程中中暑是家常便飯，只要進入土葬區開始尋找，他有時候連吃飯都會忘記。一次事故中，劉德文不慎跌入兩米深的坑洞中，斷了多根肋骨，住院多日。

這一趟一趟的來回，讓今年已58歲的劉德文全身酸痛，常常是「藥膏貼布不離身」。

但身體的疲累，在把老兵送「回家」的那一刻，就消失殆盡了。

劉德文笑說，一直很自豪，在大陸各地都有自己的「家人」。他口中的「家人」，便是苦苦等待多年，從他手上接過親人骨灰的老兵家人。

「雖然此前從未相處過，但在我把老兵送『回家』的那一刻，我們就變成了親人。這短短幾天的相處，勝過幾十年的感情。」他向南都記者感慨道。

逢年過節，劉德文都能收到大量來自祖國大陸的問候電話和微信，都是他曾經幫助過的老兵家人送上的祝福。他笑稱，大家「雖然沒有血緣，但比血緣更親」。

今年4月初，台灣花蓮發生7.3級地震，劉德文收到不少來自大陸的關心。「親切地叫我劉叔、伯伯、大哥、舅舅或者德文的人都有，問我還安全嗎，我都會逐一跟他們報平安。」

護送老兵「回家」的行程往往是緊湊的。即便如此，也有不少老兵家人在得知劉德文的行程後，約著要和他見一面。

去年，劉德文送一位老兵回到山東廣饒，那裡還有他在18年前曾見過的另一位老兵的家人。老兵家人知道他來了廣饒，熱情地招呼他去家裡吃飯，還給他安排了住宿的酒店。劉德文還記得，那天天氣寒冷，老兵家人看到他衣著單薄，擔心他受凍，連忙張羅著給他送了一件全新的羽絨服，讓他「非常感動」。

「我一直說，要走親，人越走越親。」今年4月，馬英九、洪秀柱、傅崑萁等接連率團參訪大陸，在劉德文看來，他們在兩岸間的穿梭交流，能讓更多台灣同胞認識大陸，從而搭建起兩岸同胞交流的平台。

劉德文回憶道，2003年，他在送老兵「回家」的途中，需要先經停香港，「有時候甚至需要折騰兩到三天」，包括直航航班、航點減少，都對出行造成了不便。他盼望，能有更多兩岸直航航班和航點恢復。

兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史。劉德文也在大陸感受到，「我們講的是普通話，文字也看得懂，生活習慣一模一樣，就像在走自家廚房一樣，心是安定的，不會不適應。」

「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉。」劉德文對南都記者感歎說，無論過了多久，隔著多少輩，都割不斷兩岸間的血脈親情。

（何嘉慧／南都記者）

（本文來源：《南方都市報》、N視頻「心手相連向復興」系列訪談）