國泰金控日前舉辦法說會，總經理李長庚強調公司營運走在「穩健向上提升」階段。但是，他卻透露下半年有個「擔心」，即地緣政治衝突比過去更激烈，對經濟影響越來越大，若引發關稅大戰，台灣恐遭池魚之殃。他並指出，1929年經濟大蕭條很大關鍵就是保護主義，擔心現在大國拿關稅作工具、競選政見等，引爆關稅大戰，勢將衝擊經濟與企業營運。

李長庚一語道破現今企業經營最大的風險，就是國內外政治對立情勢的升高。在各國國內，因為重大選舉產生的政治對立情緒野火蔓延，最近台灣國會改革修法再度引爆群眾聚集抗議，就是最新的例證。此外，正進行國會改選的印度、6月即將全面改選歐洲議會的歐盟、執政保守黨極可能在7月大選慘敗的英國，以及11月舉行總統大選的美國，也都有國內政治對立情緒陡升的現象。

國內政治對立升高，在選舉期間非常容易外溢成為地緣政治的新風險。美國總統拜登與前總統川普競相拉高反中言論，拜登更率先對中國發出新一輪的貿易戰爭，宣布提高對中國電動車、電池、太陽能組件、半導體等七大項產品的懲罰性關稅。

緊跟在美國之後，歐盟執行委員會將在6月5日裁決是否對中國電動車徵收懲罰性關稅，如果通過，將從7月4日起實施。雖然各界質疑聲浪頗高，不過歐盟執行委員會主席范德賴恩最近堅持鷹派言論，說歐盟只要證明中國對電動車業的國家補貼非法，就將對中國電動車徵收針對性的關稅。

中國在拜登祭出100％電動車懲罰關稅之後，雖然沒有立即反應，實際上卻在等待歐盟的決議，再一併做出反擊。近日歐洲中國商會傳出消息指稱，中國政府可能考慮將自歐盟、美國進口的大型引擎汽車（劍指豪華轎車），課徵25％的臨時關稅。25％是世界貿易組織（WTO）允許對進口車輛徵收的最高稅率。

中國如果對美歐進口車課徵報復性關稅，必然對當地車廠造成重大傷害。去年中國出口汽車接近500萬輛，但是進口汽車不到80萬輛，還呈現出口大增、進口逐年衰退的趨勢，而且中國國內汽車產量大增，正要尋找市場去化庫存，加徵進口關稅對中國車廠有利。中國一旦對歐美汽車大廠進行報復，歐美大廠不只立刻因為成本大增而導致出口快速衰退，連原本國內的合資廠已經節節衰退的市占率，也會受到進一步的傷害，這也是歐洲車廠大聲疾呼要求歐盟執委會對於6月5日裁決必須謹慎、大多表態反對的主要考量。

拜登對中國電動車課徵100％的關稅，是基於他個人與民主黨的選舉考量，也為了維護他任內鼓勵美國電動車發展的產業政策、快速做出宣示更是期望歐盟能夠跟進。歐盟即將決議的電動車傾銷關稅也是從區內政治、選舉與預防性的產業保護來出發，但是這些從國內出發的保護主義政策，如果引發中國報復，就可能野火延燒成為全面的貿易戰，遭到貿易報復的產品絕對不會只限於電動汽車或傳統燃油車，而會波及到數以萬計的汽車相關零組件、甚至因為相互連串的報復而擴及到其他的產業。

李長庚的警語說出所有企業經營者的心聲，他期待各國領導人以蒼生為念，不要只以自己國家與政治地位思考，拿關稅作武器，當主要國家都掀起關稅大戰，台灣是小型經濟體，雖不想參與，但難免遭受池魚之殃，對企業盈利將是大考驗。但是在成王敗寇的選舉與政黨對決的戰場上，企業經營者的警語對政治領袖有多少影響，的確令人憂心。

我們就以一觸即發的電動車（汽車）貿易戰為例子，當歐美中三國的關稅保護壁壘轟然落下，全球化的汽車產業，有瞬間淪為封閉產業的重大風險，受害的不只是發動戰爭的歐美中三國，同為汽車製造與出口大國的日本與韓國、快速崛起為北美汽車製造基地的墨西哥、大量生產低價汽車的印度、以及相對便宜的東歐汽車製造廠也將被迫參戰。至於台灣、泰國等汽車零組件供應國，更將遭到市場訂單萎縮與成本大增的雙面夾殺。而關稅戰爭所增加的費用，最終將由全球消費者埋單，不只造成通貨膨脹居高不下，也會導致經濟復甦失敗、集體向下沉淪的惡果。

台灣股市在AI榮景的樂觀氣氛下再創新高，不少企業也受益於股市上漲而繳出亮眼的成績單，但是一觸即發的全球貿易戰卻可能瞬間澆熄經濟復甦的火苗，我們除了祈禱這些殺紅了眼的大國領袖能以蒼生為念，不把產業當成政治人質，企業經營者更要做好自保的防範，嚴防失控的貿易戰對企業正常運營的衝擊。