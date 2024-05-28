賴清德就職演說暴走，大陸上下譁然。官媒連篇累牘，口誅筆伐，軍方則聞風而動，再度祭出圍台軍演。民間的武統聲浪更是持續高漲，有人甚至建言解放軍乾脆假戲真做，順勢一舉拿下台灣。然而，跟往常一樣，北京此番又是雷聲大雨點小，以至於台灣朝野對大陸的文攻武嚇近乎麻木。在一些人看來，近年來台獨勢力甚囂塵上，大陸國力又蒸蒸日上，北京為何不著急武統？除了「中國人不打中國人」的同胞情誼，還有哪些內在原因？

首先，所謂「武統」是有法定觸發條件的，不是隨隨便便就可以喊打喊殺。根據《反分裂國家法》第八條第一款之規定，台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。至於上述條件究竟意味著什麼，在哪些具體情境下會啟動「武統」條款，解釋權在中共最高層。

實踐一再證明，北京並不認為武統的條件已經充足。比如，2021年11月，習近平首次與拜登視頻會晤時就明確指出，台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。2023年11月，在舊金山拜習會上習更是當面要求拜登支持中國和平統一。換言之，在大陸最高領導人看來，中國固然尚未完全統一，但國家並沒有分裂，「台獨」也沒有成功，和平統一的可能性更沒有喪失殆盡。

一些大陸網友之所以有武統的焦慮乃至急躁情緒，其實是無意間接受了民進黨對台海現狀的定義。然而，台獨本質上是偽命題，獨派對此心知肚明，無論「務實台獨」還是「事實台獨」都是遮遮掩掩，文過飾非，不可能自圓其說。即使賴清德把「台獨」喊一百遍，也是非法無效的。除非發生台獨修憲或制憲，或者美軍佔領台灣這樣的令大陸顏面掃盡，退無可退的重大事變，北京不會輕易啟動武統。

其次，大陸從來不是就台灣問題論台灣問題，而是將台灣問題置於戰略全局中加以運籌。中共二十大報告宣布以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業是中共新的中心任務。解決台灣問題與這一任務當然密切相關。但另一方面，二十大報告在分解任務目標時，無論是未來五年的目標任務，還是2035年的總體目標，都沒有提到「台灣」或「統一」二字。

加之報告明確「高品質發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」，可見雖然不少人認為解決台灣問題迫在眉睫，但在中共的施政藍圖中，統一並非當務之急。相反解決台灣問題也要服務和服從於大局，不能逞一時之快，操之過急，進而干擾首要任務的完成。在大陸圍台軍演的同時，習近平在山東召集企業和專家座談會，為暑期的二十屆三中全會預熱，大陸最高層的注意力分配一目了然。

最後，大陸缺少武統意願不代表民進黨和賴政府就可以高枕無憂。一則大陸的紅線雖然模糊，卻是真實的；二則如果大陸研判武統對戰略全局有利或者至少損失能夠承受，便可以隨時運用「自由裁量權」觸發「武統」條款；三則武統與和統並非二元對立，而是協同增效。反切香腸，以武逼統不就是現實嗎？

（作者為大陸大學教授）

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