本月22號下午6點左右我跟幾位朋友一起到立法院，我們本來想以一個觀眾的身分要了解一下新一波的太陽花年輕朋友他們的想法，到了現場發現已經人山人海。

有兩位大學的實習記者問我能不能在路邊做一個簡單的採訪，我說「OK啊！」他們開始提問，連提問的話都還沒講完，我就遭受到周圍年輕人的辱罵攻擊。什麼「你們國民黨𠻹共啊」、「滾回大陸」之類非常羞性的詞彙排山倒海而來，我的幾位朋友立刻回嘴說：「你們被民進黨騙了！你們真是傻瓜，你們怎麼會聽一個詐騙集團的指揮。」結果瞬間雙方就爆發繳烈口角。

時間很短大概2分鐘吧，來了大批的警察半勸導半強迫要我們離開立法院的正門，把我們保護推送到濟南路立法院的側門，並且有警方特別圍了一個小圈圈，希望我們不要走入人群。當然警察是好意，我們自己人聊了一會就解散各自回家當時大概8點多，我看到絡繹不絕的人群迎面而來。

第二天我們看報紙知道後來大概來了3萬多人。年輕朋友雖然對我不友善，可是我一點都沒有生氣，我非常了解他們，因為在第一次太陽花的時候我跟他們有長時間的對話，當時我曾經透過學生領袖，要求進入立法院，跟他們做公開的辯論，可是被他們拒絕了。後來我多次到立法院坐在地上跟他們三人一組五人一群小團體聊天，所以我很了解他們的想法。

根據多年來我對台灣問題的研究，目前的台灣年輕人他們活在跟我們不一樣的平行宇宙當中。他們活在一個跟我們不同的台灣。

他們認識的台灣是民進黨描繪出來的台灣，不是真實的台灣。他們心目中的台灣充滿不公不義。他們活的不快樂，他們有人心中充滿悲憤。他們感覺到國民黨依然在壓迫老百姓，依然在左右台灣的文化政治，不少人甚至抱有革命的情懷。而他們對民進黨是百分之百的忠誠，忠誠到言聽計從的地步，民進黨動員他們可以一呼百諾。

台灣年輕人之所以變成機械人般相信民進黨原因也很單純，因為民進黨在文化論述上宣傳上說了太多太多謊話。他們相信國民黨是外來政權，他們相信中國文化是外來文化，他們相信台灣文化比中國文化優秀，他們認為台灣人是新興民族，這個新興民族比古老的中國人優秀。

他們認為二二八是中國人有計畫的屠殺本省人，他們認為白色恐怖所有受到刑責的人沒有一個人不是冤枉的，他們也相信台灣經濟的繁榮是本省人努力的結果，跟國民黨沒有一點關係，他們相信國民黨舔共，國民黨賣台。有些年輕人甚至認為在台灣的國民黨以及在台灣的自以為是中國人的外省人都是敵人，都是必須被消滅，否則台灣不會好。

這是他們的認知世界。他們之所以有這樣的認識，民進黨固然是欺騙台灣年輕人的正犯；國民黨面對民進黨全面否定中華文化，否定國民黨在台灣的合法性、正當性。面對用教科書去中國化，篡改歷史等等惡行居然袖手旁觀。民進黨的作為等於挖你的祖墳，裂解國民黨的信仰。其後果之嚴重雖至愚也不該無動於衷。

再從法的立場省思民進黨的作為，民進黨嚴重剝奪了憲法賦予我們的思想自由跟學術自由。用意識形態偏頗的教科書去中國化，掌控所有的媒體以及官方的宣傳機構。讓年輕人對文化、對歷史、對兩岸關係都產生錯誤的認知。年輕學生得不到一般學生應有的社會、政治、經濟及歷史的知識，所以他們對很多問題無法做出正確、理性的判斷。

這是民進黨剝奪年輕人學術跟思想自由的結果。如此惡劣的作為導致台灣90%的年輕人都不承認是自己是中國人。情況如此嚴重，國民黨一直到今天對於台灣年輕人沒有學術自由跟思想自由的問題依然不予重視。殊不知透過教科書，民進黨的選票每天在增加，國民黨的選票每天在減少。長此以往，國民黨勢必繼續在野，兩岸關係也沒有和緩的可能。台灣問題以及兩岸問題追究責任民進黨是正犯，國民黨是共同正犯。

（作者為歷史研究者）

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