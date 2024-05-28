喬治亞，原名喬治亞共和國，位於黑海東邊，接鄰俄羅斯、土耳其等國。面積6萬多平公里，人口數約4百多萬，大多數信仰東正教。它也是史達林的故鄉，原為蘇聯加盟國，1991年脫離蘇聯獨立。喬治亞的政體是總統與總理均由民選產生，但內閣總理握有實際的政權，是為國家的領導人。這種雙首長制，與目前中華民國總統與行政院的關係，有些類似。

由於地緣政治、宗教信仰與歷史因素，一直以來的喬治亞政府都是親俄國的，直到2004年，親歐美的總統薩卡希維利（Mikheil Saakashvili）在大選中獲勝，喬治亞積極推進加入北約的進程，並得到美國等國家的支持，與俄羅斯關係惡化。

2008年4月，北約國家領導人峰會期間曾表示，喬治亞在符合相關標準的情況下，可以加入北約，此舉引起俄羅斯的警覺。4月，一架喬治亞無人駕駛偵察機在另一個自行宣佈獨立的阿布哈茲自治共和國上空被擊落。喬治亞指控說，他們所公佈的無人機在被擊落前傳回的錄影畫面顯示，該偵察機是被一架俄羅斯米格-29戰機擊落的，並認為這是對喬治亞的侵略行為。俄羅斯對此則予以否認。

2008年7月，俄羅斯開始在包括北奧塞提亞在內的北高加索地區，舉行名為高加索前哨（Caucasus Frontier 2008）的大規模軍事演習。接著在邊境的另一邊，則是由美國政府計畫與出資近千萬美元，由1000名美國軍事人員、1630名喬治亞軍人，連同烏克蘭、亞塞拜然等國，也在喬治亞首都提比里斯附近，舉行了名為「即刻回應」（Immediate Response 2008）的多國聯合軍事演習。由於雙方的演習劍拔弩張，升高了邊境的緊張情勢。

2008年8月8日，北京奧運會開幕，俄羅斯總理普丁正在北京，俄羅斯總統也在度假，同日，喬治亞決定向南奧塞提亞，發動大規模進攻。時任喬治亞總統薩卡希維利事後表示，進攻前已取到美軍非官方承諾，如果喬治亞與俄羅斯對峙，北約將向喬治亞提供軍事援助。8月9日俄總理普丁離開北京，飛至南奧塞提亞前線，俄軍在後續的5天中迅速擊潰喬治亞軍，並於8月12日攻入喬治亞。其間在喬治亞的美軍，則保持觀察員身分，並未提供軍事援助。

8月14日美國總統布希公開表示對喬治亞方面支持（非直接與俄方交火，僅以提供「人道主義」物資等方式），授令當地美軍就地轉入對喬治亞進行強有力的「人道主義援助」，似有警示俄羅斯的意圖。8月15日喬治亞總統向俄遞出，由他簽字的「停戰協定」，次日即16日俄方表示接受並簽字。8月18日俄軍開始從喬治亞撤軍。

2023年起今2024年，就在歷經了16年歲月的喬治亞。親俄羅斯的勢力的國會多數黨「喬治亞夢想－民主喬治亞」，和總理伊拉克利．加里巴什維利（Irakli Garibashvili）的政府，通過一項新的外國人代理法案，法案規定：從國外獲得超過20%資金的非政府組織和獨立媒體，必須宣布自己為外國代理人。該法案的支持者表示，需要確保外國資金的透明度，保護喬治亞的主權免受陰暗的外國影響。但包括西方國家和歐盟在內的反對者，則批評該法案，認為這會扼殺喬治亞的民主和新聞自由，並將其與俄羅斯外國代理人法相提並論。

於是，配合了喬治亞內親西方的民眾，街頭抗議外國人代理法案，那位出生法國，喬治亞難民之子，也是親西方的女總統薩洛梅．祖拉比什維利，決定啟動總統否決權，否決該法案。理由是：「這項法律本質上是俄羅斯法律，它與我們的憲法和所有歐洲標準相矛盾，是歐洲道路的障礙」。

回顧喬治亞二十年來的政治發展，竟然與台灣有著如此高度的相似性，實在令人驚訝，從而可以提供國人借鏡。喬治之於俄羅斯，猶如台灣之於中國大陸，雙方在國族、血源關係、地緣政治、宗教信仰，幾乎是系出同源。

台灣與喬治亞兩地政治現狀的相同處：一，多是少數黨反對多數黨法案，前者民進黨反對國民黨和民眾黨的國會五法；後者反對外國人代理案。二，會議審查期間，兩地國會議員均發生互毆事件。三，國會與總統分成二股不同勢力；四，兩地總統目前均屬少數；五，兩地的少數總統，在投票表決失敗後，都積極利用民眾包圍國會，以求國會低頭，撤回法案。

兩地的相異處：一，台灣目前政權統治者民進黨，選擇當家又鬧事。喬治亞則是當家不鬧事，鬧事的是少數由美國和北約國家支持的總統派。二，喬治亞曾經和俄羅斯發生戰爭，但台海則是緊張對峙。美國和西方對喬治亞的承諾是信口開河，對台灣也呈在口頭上支持，但實際上則曖昧不明。三，喬治亞與俄羅斯的戰爭，以失敗作收，失去的土地從未再收回，真是得不償失。

總之，以美國為主，及其同盟國家，均想利用喬治亞和台灣內部的政治矛盾，再對兩地支持美國的政治人物和政黨施以小惠，做為對抗俄羅斯和中國大陸的代理人，以遂行美國和西方打擊對方的目的。幾十年來，喬治亞聽信美國和西方，對俄羅斯發動戰爭，得到的是恥辱，失去的是土地，犧牲的是百姓的生命與幸福。想一想，值得嗎？

（作者為嘉義大學應用歷史系教授）

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