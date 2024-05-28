立法院修訂國會改革法案，遭群眾在周邊的青島東路集會抗議，群眾把青島改成青鳥，自稱「青鳥行動」，顯然是要沾點文青氣息，只是，他們了解國會改革的內涵嗎？

不了解改革內涵的最好藉口就是訴諸程序正義，什麼「沒有實質討論，沒有民主」云云，因為，即使有，他們也看不懂啊！

李商隱的名句，「蓬山此去無多路，青鳥殷勤為探看」，改寫以後可以送給那些集會群眾：民主此去無多路，青鳥回頭猶未晚。不是嗎？以程序正義來看，人家國會議員正在修法，你們卻在國會旁邊叫囂，不會影響人家的專注度與情緒嗎？

要抗議，等修法版本出來，再說吧！或者，離遠一點，去中正紀念堂，跟野百合學運一樣，不要在國會旁邊形成干擾。國會正在修法，而你包圍國會，在那邊大聲吶喊，這是民主嗎？

修法結果如果不滿意，可以釋憲、發動公投或罷免，而如果依舊不滿意，才訴諸體制外，但現在連修法修成怎麼樣都還不知道，就在那邊聲稱「民主已死」，實在可笑。你們要的那種民主已死，但台灣民主，嗯，重生了。

那些群眾自認是「太陽花運動重現」，一直把太陽花運動的領導人之一黃國昌當成攻擊對象，卻不敢要大家衝進立法院，顯然也不完全認同太陽花運動的作法。

如果衝進立法院是不對的，在立法院周邊叫囂，當然也是不對的！因為，都是對國會議事的干擾，也就是對民主的打擊。民進黨說沒有發起群眾，但他們把這次的修法污名化，當成什麼藍白作亂之類，不就等於放了一把群眾運動之火？

台灣這幾年最令人憂心的是，藍綠撕裂比先前幾十年更加嚴重，動不動就有人利用社會內鬥來獲取政治利益，而賴清德總統上台以後，照理說應該盡力消彌這樣的分歧，結果非但沒有，民進黨還繼續訴諸藍綠鬥爭，鼓動民粹！

這是程序的部分。就修法的內涵來看，最基本必須了解內閣制、總統制與半總統制有何不同。

內閣制起源於英國，先選出國會議員，組成立法權，再由國會議員組閣，形成行政權，好處是隨時反映民意，不適合就內閣重組，壞處則是權力都交給國會議員；而議員與官員的互動管道就是國會質詢。總統制起源於美國，就因不想讓立法權與行政權集中起來，於是國會議員與總統分開選舉也分開運作，以求制衡。

總統制的問題在於，這樣一來，總統與國會如何互動？如果黨派不同，意見相左，如何折衝與化解？你看美國國會有很多聽證會，就是議員對行政事項的監督，而行政官員的任命也需要國會同意。但這還是不夠，於是幾十年前開始有了半總統制，也就是兼有內閣制與總統制的特點：總統與國會議員分開選舉，但設有總理，而總理須對國會負責，包括任命、質詢與倒閣等。

半總統制可以形成所謂雙首長制，當總統與國會多數分屬不同政黨，就可以形成所謂「左右共治」，也就是總統與總理分屬不同政黨。

這次台灣大選，就形成了總統與國多數分屬不同政黨的現象，而如果有標準的半總統制，就可以嘗試「藍綠共治」，可惜後來修憲把閣揆同意權修掉了，只剩質詢與不信任投票，就變得四不像了。

不管上述三種體制的哪一種，都有「藐視國會罪」的設定，主要就是確保國會議員能夠伸張立法權，與行政權抗衡，因為畢竟是比較被動的權力。這次修法，有人說，國外的「藐視國會罪」不包括反質詢！殊不知，他們有「藐視法庭罪」，而反質詢可說異曲同工。

至於調查權，國外也都有，而台灣，本來憲法沒講，但後來幾次釋憲已經確立了立法院的調查權，因為，沒有仔細調查，不了解行政弊案是怎麼回事，如何立法防範？

立法院的調查權，不是司法調查，被調查的人，也不是犯罪嫌疑人，而是類似證人，因此，才會有「經主席同意，可由律師陪同」這樣的條文。在司法上，單純證人出庭，不涉及犯罪嫌疑，是不能由律師陪同的，不是嗎？結果好多人，包括民進黨的立委，竟然都搞不清楚，然後就在那邊說，喔，怎麼被立法院調查了，還不可以有律師陪同？在美國，「藐視國會罪」由國會自己審理，而審理時，也是議長認為有必要才可由律師陪同，台灣只是比照辦理。

多少反國會改革的人，不清楚上述改革內涵，就在那邊亂喊「程序正義」，本質上就是一聽到民進黨吆喝就跟著起舞。他們另外一個亂扯的講法則是萬用招式：背後有中共指使！藍白代替習近平修法，要把台灣修成香港！

這實在是，該怎麼說呢，香港議員如果可以制衡官員，還會有那麼多逮捕學生的動作嗎？國會改革修法，就是為了防止台灣變成下一個香港啊！

青鳥不要亂飛，前面沒路了，回頭是岸，不然，就變成妨礙民主的憨鳥了。

（作者為醫師）

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