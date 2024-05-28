從2017年起，每年5月民進黨政府都要上演一齣世衛大戲。每次都是轟轟烈烈地開場，熱熱鬧鬧地演出，最後總是灰頭土臉地收場。今年也不例外。

賴清德5月20日風光就職，發表鏗鏘有力的演說。聲稱台灣不只是打開世界的大門，台灣已經走到世界舞台的中心！言猶在耳，台灣卻在5月27日被世界衛生組織排拒於大門之外，使賴清德吃下就職後第一場外交敗仗。台灣不僅沒有打開世界的大門，連在功能性的世衛組織都吃了閉門羹。

今年世衛之戰敗北，並不是單一事件，而是一連串外交敗仗的一環。這一連串外交敗仗的肇始者是蔡英文，承繼者則是賴清德。賴清德如果無法扭轉戰局，恐怕還將遭到更大的重擊。

首先，蔡英文領導的民進黨政府近年炒作聯合國2758號決議，宣稱此項決議沒有處理台灣問題。儘管民進黨政府振振有詞，並獲得美國的附和，但是此項炒作卻完全沒有發揮實際效用。中央社特派記者日前向世衛組織申請採訪證，遭到對方要求出示「中國護照」。此一回應充分顯現聯合國機構對兩岸關係的既定立場。

在當前以及未來的國際局勢下，想要修改或推翻聯合國2758號決議宛如緣木求魚。相反地，炒作的力道越大，引起的反作用力也越強。中共為了反制此項炒作，近來不斷促請與中共友好國家，重申支持一個中國原則，強調台灣是中國不可分割的一部分。由於中共的邦交國高達183國，除去美日歐洲等國，仍有一股強大的國際勢力。如果賴清德繼續炒作此項議題，必將遭到中共更強烈的反撲。

其次，蔡英文就任後，不但沒有好好經營兩岸關係，反而否認九二共識，更積極推動「去中國化」，導致兩岸間的敵意不斷升高，終於重啟外交戰。近年來大陸積極建設，綜合實力不斷上升，台灣卻在蔡英文的領導下，日益向下沉淪。不但在政治上形成民選獨裁，在經濟上發展停滯，在社會上更成為詐騙王國。

蔡英文執政期間，我國喪失了10個邦交國。表面看來是中共挖我牆腳，但從更深一層看，未嘗不是邦交國眼看台灣不斷沉淪，對台灣喪失了信心與好感。世界上與中共建交的國家越來越多，形成一股風潮。這股強大的潮流，不是蔡英文能夠阻擋的。賴清德承繼了蔡英文留下的殘局，在主客觀情勢沒有改變的情形下，賴清德繼續在外交上吃下敗仗是理所當然。

更重要的是，賴清德在就職演說中宣稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，直接挑動中共的敏感神經，結果引來中共大規模的圍台軍演。賴清德既然有膽識挑釁中共，就必須要有能力承受中共做出的反擊。更必須要有本事反制中共的相應作為，使中華民國在國際間享有自由、獨立、自主的待遇，完全不受中共的干擾。問題是賴清德根本不可能塑造出如此的局面。

賴清德在就職演說中放火，結果引火上身，使台灣全體人民嘗到苦果。國人不禁要問賴清德放火的目的何在？如果賴清德不能消除這把火引起的災變，未來4年恐將在外交上吃下更多的敗仗。

（作者為退休大使）

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