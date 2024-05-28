近日，韓國前總統文在寅出版了一本外交回憶錄書名《從邊方到中心》，結果沒想到，書中內容不僅「謊話連篇」，並且對北韓國務委員長金正恩讚美有加，好像身分轉變成「金正恩的發言人」。

一時各界批評如洪水般來自四方。促成除了文在寅本人在任時的介入選舉弊案外，還有夫人金正淑、兒子、女兒及前女婿，共5人的各種弊案正由檢方如火如荼加速進行偵查。

文在寅在書中說，「川金會」在新加坡舉行時，川普有意與金正恩簽署協議，但由幕僚人員阻擋而未成功。但是，剛好人在首爾參加國際會議的前國務卿篷佩奧立刻指責說，文在寅在胡扯，完全由川普一個人決定後破局。

更奇怪的是，文在寅稱讚金正恩不僅彬彬有禮，並且有堅強意志廢棄核武，甚至轉述金正恩的話說，我也有兒女，怎能讓他們在頭上頂著核武長大。尤其，金正淑一人率青瓦台廚師及安全人員搭總統專機赴印度遊覽泰姬瑪哈陵是執行夫人外交。浪費巨額公帑的聲浪不斷，目前正由首爾中央地方檢察廳偵辦中。

自新任首爾中央地方檢察廳檢察長李昌洙上任後，原本停滯的案件，不僅積極偵查女兒文多惠與離婚前夫的弊案，包括文多惠利用隨扈人員有金錢來往及文在寅安排不懂航空業的徐姓女婿赴曼谷任職易斯達航空公司等。

2年多來，文在寅下鄉住在新蓋的豪宅，身邊不僅有處理文書的秘書，還有安全人員保護，特別的是，開了一家書店和咖啡店，吸引往日的紛絲前來照顧，據說，生意還不錯。前總統李登輝曾說下鄉傳教，結果是謊話。國人不知卸任的蔡英文有何打算？可否向國人交代一下。

目前文在寅像鍋裡的螞蟻。現任總統尹錫悅看在文在寅是老長官，讓文在寅享受田園之樂2年後，終於在民意的壓力下，不得不讓他面對法律制裁。近日韓國保守傳統媒體《朝鮮日報》等批評檢察官和法官遇到政治人物就會自動轉彎，未遵守法定日期辦案，讓人民對司法感到失望。因此，無論檢察官或法官重新打開鐵櫃裡的案件，快馬加鞭以順應民意要求。

昨日文在寅種下的因，今日就會得到什麼樣的果。文在寅不僅把前總統朴槿惠提前1年趕下台，還把前總統李明博也一起關進牢房。不僅如此，文在寅察覺颱風即將來到，23日利用盧武鉉前總統逝世15周年追悼會，文在寅緊急向民主黨代表李在明和革新黨代表曹國喊話，要聯合起來對抗尹錫悅，否則我們都要倒楣了。

6月7日首場判決輪到李在明擔任京畿道知事時的副知事李華永，檢方已求刑15年有期徒刑在案，法院第一審將視為日後李在明判決的準繩，因此，李在明透過律師恐嚇法官「我是下屆總統」，你們法官看著辦好了。

台灣立法院朝野正在為「國會改革法」進行攻防，針對調查蔡英文8年的弊案。韓國早在2012年就通過《國會先進化法》，包括加強懲罰包圍或霸占國會議長及主席台等行為及迅速處理法案等。「要勝過韓國」不是蔡英文掛在嘴邊的口號嗎？繼承蔡英文路線的賴清德是否要尊重立院，而不是支持立院外的民眾示威。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※