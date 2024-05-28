台灣多數民眾其實看得很明白，少數台獨民進黨就是「假民主」、「反改革」、「真獨裁」，柯建銘的背後就是台獨工作者賴清德，全黨聽從台獨黨主席賴清德的指揮及指示，想要進一步完全顛覆台灣的民主法治，台獨暴力著實令人害怕。

524根本不是什麼公民自覺運動，那是一場少數台獨政府號召側翼及無知群眾，一起裡應外合的台獨霸凌行動，正常的台灣民眾才不會參與這樣反改革的集會。但令人不得不指責的是：台獨工作者賴清德還站到台前來，煽動側翼及無知群眾說這是向中共同路人宣戰，企圖提油加火，所幸老天開眼，一場大雨就滅了這場台獨氣焰。

有了多數在野黨推動的國會改革法案，才能消除台獨民進黨在政府體制內上下其手的不肖利益。少數台獨民進黨為了落實台獨工作者賴清德奪台的權力意志，已經在立法院裡霸凌議事當薪水小偷許久，不講程序、不顧民生、不面對北京，甚至想罷免多數主流民意的立委，對於這樣的台獨暴力政黨，講什麼少數服從多數根本是沒用。

據媒體報導，身為立法委員卻知法犯法、目無法紀的民進黨團總召，還佔用行政院長的休息室在裡面抽菸，面對立法院裡這樣反民主、反改革的鴨霸少數台獨黨，多數在野的主流民意，只有進行速戰速決採取非常手段一途，以免夜長夢多。

有形象這麼差的立院黨團總召，該黨的立委問政那裡還有專業品質可言？所以，國民黨團、民眾黨團推動「藐視國會罪」，是理所當然的正當性十足。除了台獨工作者賴清德公然煽動群眾外，甚至還有台獨打手將國會改革抹黑成國會政變。試問：沒有掌握權力、沒有控制軍隊，甚至還被要求多數尊重少數的國會，如何發動政變？

苦民所苦還要解民所苦，在立法院的台灣多數主流民意，必須有效制衡「假民主、反改革、真獨裁」的少數台獨政府，國會改革只是剛開始而已。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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