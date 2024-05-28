樂團五月天日前在北京鳥巢開唱，主唱阿信脫口而出「我們中國人」，另一位人氣歌手蔡依林在大陸南昌開唱，向台下歌迷大喊「我們中國南昌最熱情了」，竟引爆綠粉不滿，各種強烈批判紛紛出籠。總統賴清德緩頰說，「他們（指這些藝人）在別人的屋簷下，國人應給予諒解。」話雖顯得大度，但顯然並不認同「中國人」的說法。馬英九基金會執行長蕭旭岑直言，「什麼時候稱我們中國人是一件需要被原諒的事？」

自稱中國人何錯之有

賴清德520就職演說時，提到「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。」這個說法暗藏兩國論，因而引發爭議。但他畢竟不否認中華民國也是我們的國名，中華民國本來就簡稱為中國，既然如此，阿信和蔡依林認同中國何錯之有？

根據教育部辭典，「體諒」的意思是「設身處地為人著想，給以諒解。」也就是說，雖不同意但可原諒。賴清德安撫綠粉不應該說要體諒藝人，而是要正告綠粉，阿信和蔡依林並沒有說錯。

就生活在台灣的人來說，台灣人和中國人本來就不是兩個互斥的概念，前總統馬英九說「中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園」；曾經參選總統的新北市長侯友宜以台語表達了相同的認知：「中華民國是咱的國家，台灣也是咱的厝！」

這種說法最早是由先總統蔣經國所提出。蔣經國曾說自己「是中國人，也是台灣人」；主張凝聚新台灣人共識的先總統李登輝，在執政初期明確表示「一中就是中華民國」，稱自己「我是台灣人，也是中國人。」更曾以「兩岸中國人」稱呼在台灣和大陸生活的人；前總統蔡英文早年也曾表達「我是中國人，因為我是念中國書長大的，受的是中國式教育。」

蔣經國說自己是中國人也是台灣人，是想化解當時社會的省籍矛盾，他的意思是從大陸來的「外省人」已經在台灣生活、工作幾十年，吃台灣米、喝台灣水，當然也是台灣人；李登輝和蔡英文則是從文化的根與傳承來看，生長於台灣的人，先祖來自大陸，接受傳統的教育和文化價值，當然也就是中國人。

正如阿信所說，他的祖父告訴他，家族來自大陸泉州，他的名字「陳信宏」中間「信」字，是根據族譜一路排下來的，告誡他不能忘本，因此，當他知道泉州受到颱風侵襲發生嚴重災損，立刻捐了900萬人民幣，還感性地說：「希望能回饋一點給我的家鄉。」

端午節一定要吃粽子

駐日代表謝長廷同樣有懷祖念鄉之情，2012年他到大陸「開展之旅」，在福建謝氏宗祠祭祖時忍不住落淚，到廈門時，謝長廷說：「感受熟悉的語言、文字，還有很習慣的文化，就像去兄弟的家一樣。」前總統陳水扁任內曾說自己是福建詔安的客家人，希望有機會回去「尋根」，一次接見外賓，還從皮夾裡拿出了一張小紙條，寫著祖籍的地址，說自己一向不敢忘本。

對生活在台灣的人來說，「中國人」與「台灣人」是互為表裡的緊密關係，即使台獨立場鮮明的綠營政治人物，也無法否認自己的根來自中國，更不能否認生活中處處可見的習俗、習慣，都源於一脈相承的中華文化。遠的不說，再兩個禮拜就是端午節，即使粽子已經是日常食品，隨時隨手可得，但端午節還是要吃個粽子才有過節的感覺，為什麼？因為這就是文化、就是傳統、就是我們共同的記憶。

大陸總書記習近平4月間與馬英九會面時提到，兩岸同胞同屬中華民族，這是一個偉大的民族，創造了舉世無雙的中華文明。卓榮泰新內閣日前「新兵訓練」，賴清德致詞時引用《三國志》訓勉閣員。《三國志》是西元3世紀歷史學家陳壽所撰寫的中國斷代史。看來，賴清德並未忘本，願意從傳統中華文化和歷史中汲取養分。我是中國人、我屬於中華民族，賴清德當然可以說得理直氣壯、毫不彆扭！

台灣人不是大陸的國民（公民），卻是堂堂正正的中國人，兩岸是一家人，要用和平方式解決分歧。