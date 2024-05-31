「災難化思考」是精神醫學與心理諮商常發現的問題：有些人會把生活中許多只是「不順」的小事放大，想得好像天崩地裂，世界末日來臨。於是可能過度防衛，影響正常生活，甚至身心受損。例如，國外出差的男朋友只是一天沒有即時回覆妳的line，妳就憂心忡忡「他趁機甩掉我」、「我昨天那句話得罪他嗎？」，甚至鎮日哭泣。

我們都應該要減少人們這種「不必要的憂慮」，但惡劣的政治人物卻很會運用這種人心的脆弱，放大人性焦慮面，把對方的一切都給「災難化」，藉以掀起恐懼，動員群眾。最近針對立法院「國會改革法案」的反彈，就是綠營成功但惡劣的一次「災難化」煽動！

其實無論是調查權、聽證、總統國情報告，乃至藐視國會之處罰，本來是超越藍綠，各政黨有高度共識的措施。就算對個別法條、程序有意見，也是見仁見智，可透過專業研究來討論的事，一點也不像「災難」。然而在民進黨柯建銘委員及眾多幫腔側翼的渲染下，卻被「災難化」成了超可怕的事。

他們的第一招當然就是「抗中保台」。然而「官員在質詢台上撒謊要被罰」、「立院得舉行聽證」、「總統在立院報告即問即答」都是中華民國憲法機關內部的事，是立法與行政兩權的制衡對話，干中共什麼事？柯建銘說「占領國會主席台的是習近平」，讓人憂慮他是否有幻覺症狀。

在立法院外的青鳥行動，許多人喊出「拒絕中國干政」、「向賣台集團宣戰」，更是不知所云。《立法院職權行使法》的修正與「抗中保台」一毛錢關係也沒。連網紅「館長」都看得清清楚楚，為什麼這麼多人會歪掉？

因為綠營知道，台灣雖然資訊自由，網路發達，且國民教育水準很高，卻沒幾個人真懂國會制度、權力分立的法律。但有一定比例的人只要聽到「中國」、「中共」、「習近平」就反射動作地憤怒跳腳。所以，只要將民進黨的敵人（藍白政黨）扣上「習近平」、「中共代言人」的帽子，他們就會災難化接下來要發生的一切事情—中共代言人在立院強大了，從此代表台灣人的政黨（民進黨）就會被打壓了，對藍白不滿的人都會被國會叫去聽證抓去關。

因為他們實在太恐中，根本就不會先去讀一下草案條文（網路上到處找得到），不上網查詢立院實際審議過程，就把這些正常法案想像成無可彌補的災難。

無謂的恐懼是政治動員的毒藥。為了抗中保台而憤怒抗議的人都沒想想：在一個人人都可以貼出「我藐視國會」的地方，國會可以隨便把你抓去關？

另一個災難化的策略，就是所謂「毀憲亂政」。這些法案只有極少數是新創，絕大部分都是多年來民進黨諸君也曾提出的草案。縱使個別條文有爭議，哪裡會扯到什麼「毀憲亂政」？居然還有法律人瞎掰說這些規定已到了「違反自由民主憲政秩序」之地步，一旦通過形同憲政崩壞，所以不能容忍。甚至連立場一向與他們接近的法律學者，講了幾句公道話（認為不需要用「毀憲亂政」這個詞），也要被出征。

他們對民進黨過去8年在立院動輒碾壓在野黨，還有前瞻預算A4紙一張、防疫4天立法等的惡形惡狀視若無睹，卻把這些國外早有（但我國還打了5折）的法案說成天崩地裂，真是讓人瞠目結舌。

諮商師總是努力要讓案主看到「災難化」的錯誤，讓人回歸正常；但政客卻致力於煽動「災難化」，戕害台灣人民的心理健康。親愛的同胞，我們還要被這種政治恐怖主義玩多久？

（作者為國立政治大學法律學系副教授）