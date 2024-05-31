大陸財政部5月31日宣布，將對台灣的潤滑油、基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等134個《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）早收清單產品，從6月15日起恢復課徵關稅。大陸標註這是中止的第二批清單，若加上去年底的丙烯等12項，共計中止146項，占ECFA早收產品近3成，之後還可能繼續中止。

大陸國台辦表示，ECFA是在「九二共識」基礎上簽署的，台灣堅持台獨，大陸不得不進一步中止ECFA部分產品免稅。我方陸委會則認為，ECFA是在世貿（WTO）架構下的協議，沒有「九二共識」或「一中原則」的前提，呼籲陸方停止經貿施壓。

賴政府的說法，當然是綠營的看法，馬政府顯然不會同意。賴政府若真要「明算帳」，那兩岸其實還是在沒有正式停戰的「內戰」期間，兩岸之間還能有投資、貿易、通航、旅遊嗎？其實，只要人民繼續支持執政，賴政府要往獨的方向繼續前進，也不是不行。但是要有心理準備，必須坦然面對台灣將付出巨大的經濟代價。

過去，對岸雖然不斷文攻武嚇，但真正的經濟施壓其實並沒有開始。無論是中止幾項農產品或ECFA早收項目，都只是象徵性地提醒民進黨政府而已。這次的中止項目中，觸及了石化、紡織和機械等傳統產業，很多都相當依賴大陸市場，而且在沒有免稅的待遇下，他們將難以和「中國—東協自由貿易區」或《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）中的東南亞及日、韓等國企業競爭。不管我們是否喜歡，未來這些必須支付關稅的台灣業者將被迫外移到上述和大陸有自由貿易協定的國家，直接在台關廠的機會極高。

也就是說，台灣必須有心理準備，未來將加速大量流失傳統產業。而傳統產業是相對勞動密集的行業，除了會讓製造業員工產生較多的失業以外，更會讓台灣的產業結構進一步失衡、更高度依賴以半導體為主的高科技電子業，國家將面對更大的產業波動風險，以及勞工「所得分配」的進一步惡化，甚至產生治安惡化的社會問題。

既然陸委會提到，ECFA是依世貿原則簽署的，那麼世貿最重要的基本原則─「非歧視原則」，也就是一個成員的貿易政策必須公平地適用到世貿的所有成員，請問台灣對大陸有沒有依循？數千項大陸產品迄今還是被我方政府高度管制，無法像其他成員一樣自由進口台灣，包括台灣不太生產的蘋果等，賴政府怎好意思去批評北京「沒有依循世貿原則」，刪除了部分的ECFA早收清單？

事實上，民進黨前主席蔡英文曾批評ECFA為「糖衣毒藥」，還表示要在執政後以公投廢除；既然綠營執政後擋了服貿、斷了貨貿，早收清單也被北京凌遲刪減，為何不有點骨氣，趁此良機主動一舉廢除？但竟然ECFA還被民進黨政府當成救命良藥一般，一再乞求北京繼續施捨，顏面既難看，又阻擋了台灣產業升級。

我們可以預期，賴政府繼續獨來獨去，ECFA很快就會被北京廢止，而台灣的傳統產業也將很快會消失。即使台灣有強大的高科技產業支撐，傳產全面沒落的後座力恐怕也不是賴政府承擔得起的。

（作者為華梵大學特聘教授、中華貨幣金融協會理事）