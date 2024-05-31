大規模、集體性的電信個資外洩，若排除駭客竊取，原因恐怕只有一個，就是電信業者把資料交出去。所以，民進黨政策會執行長王義川是如何掌握選舉造勢及陳抗民眾的身分？執政黨是否與電信業者勾串，進行於法不容的政治偵防？面對違法違憲的醜聞，為捍衛台灣的民主招牌，在野黨有責任鎖定「政府老大哥」啟動聽證調查權，為國會改革開出重磅的第一槍，就算動搖國本也必須查到底。

民進黨難切割王義川

王義川自爆用手機去看立法院青鳥活動的年齡層，直指差不多有6成是20至40歲，20歲以下占1成2；若將這些人與520前的民眾黨集會、2024選前之夜的訊號進行比對，會發現是不同批的人。他說，「去對基地台訊號都對得到」。這段「呈堂證供」，形同告訴國人三件事。第一，執政黨可以透過手機知道你是誰、你幾歲、你在哪。第二，新冠疫情早已落幕，但「天網」依然壟罩。第三，警總雖已裁撤，但老大哥只是換個方式監控你我。

政府若對人民進行無差別的大規模監控，毫無疑問的，這是民主國家的恥辱。只是，王義川及民進黨發言人吳崢卻辯稱，這是業界常用的人流觀測，甚至點名新北耶誕城及台中燈會也用基地台測人流，企圖粉飾太平。然而，「人流統計」與「身分追蹤」是完全不同層次的資料。前者是去識別化，純粹看總量；後者，則是身分、年齡、移動路徑等個人資料全都露。

舉例而言，台電為收取電費，理應曉得國內每一家戶的「用電總量」；但如果台電能進一步探知家裡誰在用電、用電者年齡、是男是女，甚至掌握所有人在哪個時候的哪個地點用電，這難道不會令人覺得身上被安裝監視器？當然，台電不可能這樣做，但很不幸的是，執政黨顯然可以利用手機監視老百姓的一舉一動。

對此，民進黨或許可以像王義川的老長官、外交部長林佳龍所說的「王義川是王義川，林佳龍是林佳龍」，一切推給各人造業各人擔。但，王義川不是路人甲，他是民進黨政策會執行長，這樣的身分，民進黨切不掉也割不斷。

政策會之於民進黨，大致扮演了兩種角色。第一，對黨中央而言，它負責黨的政策規畫，稱得上是黨中央的「大腦」。蔡英文總統第一任期的核心幕僚、總統府前副祕書長劉建忻，以及伴隨蔡英文8年任期從府發言人升至副祕書長、現由賴清德繼續延攬為國安會諮詢委員的黃重諺，劉、黃兩人都曾擔任民進黨政策會副執行長，其職務的戰略重要性可見一斑。

監控人民砸民主招牌

第二，對立院黨團而言，政策會負責提供立法論述基礎，為朝野攻防進行打底，堪稱立委的「火藥庫」。經典範例，莫過於現任勞動部長何佩珊於1992年擔任柯建銘國會助理起，因熟稔議事規則，幾乎把各類議案淵源脈絡摸到滾瓜爛熟，總能在案海揪出對手軟肋，在重大法案對自家立委穿針引線。如果當年的柯建銘真能呼風喚雨，但要是少了何佩珊，風雨強度可能會少一半。而這樣的人物，也曾被拉拔為政策會副執行長。

因此，王義川站在如此戰略高度，若非法取得通訊個資遂行政治偵防，這當然不會只是一人造業，而是全黨共業；更甚者，現任黨主席是賴清德，所以，如果政策會執行長監控民眾，那麼，賴清德有無聽到、看到，甚或利用這批資訊來因應國會改革衝突，他必須親自向社會說明，不該裝聾作啞，一推二五六。

在台灣，個人資料受《個資法》保障，祕密通訊的自由及隱私則受《通保法》保障；最上位的《憲法》，亦明訂人民有祕密通訊、言論、集會結社的自由。所以，這場監控風暴，不只跨越政治道德的紅線，更可能既違法也違憲，徹底砸了台灣的民主招牌。

檢方雖已啟動偵辦，但以近年經驗來看，寄望司法查真相，往往猶如請鬼拿藥單。所以，既然國會改革立法完成，國民黨與民眾黨就應弓上弦，刀出鞘，第一槍就瞄準「政府老大哥」，這不僅是要破除壟罩台灣上空的「天網」，更是對威權遺緒徹底除垢，重建轉型正義的本來面貌。至於近來譴責國會改革法案違反「權力分立」的監察院及所屬的國家人權委員會，面對憲法賦予的人權遭侵害，若依然充耳不聞，任由立委專美於前，就真是徹底證明自己是可割可棄的廢物了。