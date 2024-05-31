在場內打鬥、場外抗議聲中，藍白合作下，韓國瑜一錘定音「國會改革五法」總算在立法院三讀通過。激情過後可以仔細推究，什麼是「國會五法」？民進黨為什麼拚了命的反對討論審議？青鳥們真的是在抗議嗎？

1總統應向國會履行國情諮詢義務。總統須赴立法院報告施政方針，讓台灣人民知道國家未來方向。

2人事同意權。立法院行使監察院、考試院、大法官、NCC等獨立機關人事同意權，須經立法院會表決同意。

3調查調閱權。對國家重大關聯事項行使調查權及調閱權，譬如民進黨政府採購疫苗價格與蔡英文學位、教授，為何保密封存30年？

4藐視國會。官員出席立院接受質詢做出不實言論及虛偽陳述，處拘役或3年以下有期徒刑或罰款20萬以下罰金。

5立法院長選舉。立法院正副院長選舉，由現行的不記名投票改為記名投票。

以上就是造成立法院517暴力衝突事件的「國會五法」，因為這五法一併通過，將使民進黨政府為所欲為無所遁形。其實，這些法案多半是民進黨團早在2014馬政府時代所提，藍白只是從善如流，協助付諸實行，說穿了就是，2024的民進黨重打了2014民進黨的臉！

而號稱主動自發聚集在立法院外抗議聲援民進黨的那些青鳥、民團又是什麼貨？他們都在做些什麽？一、一群年青人（約65%）在那聊天吃零食，看綠媒頻道的洗腦催眠（所討論的內容90%皆似是而非），還有很多人在打手遊電玩嘻鬧。二、剩下有35%是從南部縣市來的老年底層民眾，平均年齡大概65歲以上，這群人不是坐在這裡唸經，就是聚在那裡閒話家常，幾乎沒有人在討論「國會改革」的議題，所謂「民間團體」基本上就是「長青會」、「登山健行會」、「土風舞健身會」、「農漁產銷互助會」等。三、吃喝的東西多到嚇人，種類堪比夜市，烤牛肉、滷肉飯、鮮魚湯、水果盒、各式便當，應有盡有，完全免費。防雨裝備自己拿，熱飲咖啡冷飲礦泉水供應不缺。場景與2014年的太陽花運動似曾相識，這就是民進黨激化出來的台灣主流民意！？

再而衰，三而竭，民進黨最後3天組織動員乏力，輿論風向轉變對其不利，黨內不同意見冒出，除南部立委外，其他綠委態度有所鬆動，認爲再惡搞下去對未來選舉可能愈發不利；民進黨政府也認爲趕緊重建與在野黨關係，方有於利政務推動；美國也傳出介入要求收場，因為再鬧下去，逼反對黨對軍購進行強力檢視徹查，恐將會影響到美國軍火商利益與印太戰略部署，所以這場戲才會快速草草收場。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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