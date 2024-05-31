5月31日，大陸宣佈自2024年6月15日起，對原產於台灣地區的134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率。民進黨當局種下破壞兩岸關係之「因」，只會得到損害島內民眾福祉之「果」。賴清德政府必須正視問題、解決問題，勿再罔顧民意，應主動尋求與大陸對話協商。

● 兩岸貿易摩擦是非曲直

長期以來，兩岸貿易在部分領域至今仍處於間接、單向狀態。大陸市場對台灣商品未作歧視性限制，而台灣卻對進口大陸商品設置「不准許進口」、「有條件准許進口」及「准許進口」等分類管制措施。世貿組織分別於2006年、2010年、2014年、2018年、2023年對台灣地區進行5次貿易政策審議，歷次審議報告均指出，台灣地區對大陸部分產品實施進口禁令，違背市場經濟規律，涉嫌違反世貿組織相關規則。

2023年12月，大陸方面公佈對台貿易壁壘調查最終結論，認定台灣地區對大陸貿易限制措施存在《對外貿易壁壘調查規則》第三條所規定的情形，構成貿易壁壘。但民進黨當局置若罔聞，導致大陸相關產品無法對台灣出口，損害大陸相關廠商及台灣民眾利益。

●吃飯砸鍋 大陸不忍了

大陸通過《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）長期惠台讓利，而台灣當局卻未實質減少對大陸的貿易限制，民進黨政府更惡意挑起兩岸關係持續對立。

ECFA項下大陸對台灣降稅產品539項、台灣對大陸降稅產品267項。台方統計數據顯示，截至2023年底，出口大陸累計享受ECFA關稅優惠減免約101.01億美元，自大陸進口累計享受ECFA關稅優惠減免約10.84億美元，台灣獲益是大陸的約9.32倍。但民進黨當局「沾中就反、逢中必反」，嘴上說著「樂見」兩岸交流合作，行動上卻千方百計利用各種手段「明卡暗絆」，升高兩岸交往政治風險，持續限縮兩岸經貿與民間交流，伺機挑起兩岸民意對立，嚴重破壞兩岸關係的和平前景。

2023年4月大陸發起對台貿易壁壘調查以來，特別是在陸方發佈最終調查結論並出台第一波中止ECFA部分產品關稅減讓後，民進黨當局不僅仍未採取任何措施取消對大陸的貿易限制，還不斷變本加厲，宣揚「台獨」，煽動兩岸對立對抗和經濟「脫鉤斷鏈」，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎，大陸方面不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓。

●一味政治操弄 害苦台灣民眾

ECFA項下大陸對台灣降稅產品539項，主要包括農產品、化工、機械、電子、汽車零組件、紡織、輕工、冶金、儀器儀表及醫療等十類，多為傳統產業，具有依賴大陸市場、從業人數多、中小企業多等特點。

可預見，大陸方面若一步步中止ECFA早收清單關稅減讓，上述台傳統產業中的中小企業將首當其衝。加上全球經濟低迷，對這些企業更是雪上加霜，只能減少產能、歇業、放無薪假，無疑將升高台灣失業率、增加社會失序風險。

●民意發揮作用正當其時

長期以來，台灣工商業界積極呼籲民進黨當局取消對大陸的貿易限制措施，促進兩岸經貿交流正常化發展，更好惠及兩岸民生福祉。特別是，貿易限制措施也造成台灣本地市場部分同類產品的價格明顯偏高、供應短缺或不足。影響兩岸產業鏈和供應鏈發展的同時，升高台灣企業生產成本和民眾生活成本。

當前，台灣六成民意對民進黨執政不滿，是倒逼賴清德當局正視問題、解決問題的最大牽制力。在兩岸各界渴望加強交流合作的時代潮流面前，賴清德當局一味搞政治操弄、挑起兩岸對立，勢必不得人心。希望兩岸同胞共同努力，推動兩岸關係盡快回到和平發展的正確軌道，早日實現兩岸經貿正常化，增進兩岸同胞福祉。（作者為中國社會科學院台灣研究所副研究員）

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