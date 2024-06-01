近日，中國大陸再砍ECFA中134項關稅減讓，引起台北與北京相互的抗議與指責。台北抗議：ECFA是兩岸依據WTO基本精神進行；北京指責：「賴清德當局」頑固堅持台獨立場，是造成不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。到底ECFA被片面中止，是順了台獨民進黨的意？還是懲罰了台獨民進黨？

這次，北京針對ECFA停止134項項目，加計過往的停止項目，恐怕超過200項，ECFA的項目總共567項，將近一半的項目中止，這可能會造成這些台灣廠商的重大損失，甚至面臨關廠危機、造成失業率增加。北京說：這是「賴清德當局」頑固堅持台獨立場的責任。

聽完520就職宣言，就可以確認賴清德政府就是台獨政府，之所以會讓陸委會抗議北京中止ECFA，是為了讓北京承擔台商經貿損失的責任。過去，蔡政府是「去中國化」，現在，台獨工作者賴清德則是要「去九二共識」。

所謂ECFA就是《海峽兩岸經濟合作架構協議》，為兩岸於2010年簽訂的自由貿易架構協議，「希望」於「WTO原則」下，消弭兩國間貿易和投資的障礙。也就是：WTO原則只是項期望而已，而且至今未完成立法程序，依法根本還未完成法定條件，構不上協議，只能是兩岸雙方在「經貿合」的「共識」。

這個共識就是九二共識。當初，台北簽署ECFA「經貿合」，是為了讓台灣經由兩岸走向世界；現在，台獨民進黨政府甩鍋中止ECFA的「經貿合」的責任，是為了讓台灣脫離ECFA並完成「去九二共識」，經由世界走向台獨。

不論，北京或台北該負起中止ECFA的責任，可以確認的是被懲罰的對象是台商們。事實上，這次ECFA被「中止」，而不是被「終止」，就是北京還在堅持九二共識，並顧慮台灣民眾的感受與利益。

但是，北京必須搞明白，台獨民進黨政府之所以會抗議ECFA被「中止」，是因為會造成與國際社會接軌的障礙，而不是考量這些台商們的利益，更視「去九二共識」為台獨工程的重要工作。

倘若，北京等不到台北的正面回應，而最後採取「終止」ECFA的決定與做法，除了被懲罰的台商們，北京還將失去九二共識的政治利基，反而是順了台獨民進黨「去九二共識」的意，最開心的人一定就是賴清德了。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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