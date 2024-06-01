2024年5月24日，台灣立法院續審由藍白兩黨所主導的議會擴權法案，院外民進黨動員抗議人潮衝破10萬人。在蔡英文執政時期，民進黨亦曾憑藉院席次優勢、動用各種議事手段，讓法案在立法院快速「闖關」。在此次事件中，綠營指控藍白「聯手與中國大陸裡應外合」，藍營表示綠營是害怕法案通過後被揭露弊案。

這類事件，反映出西方民主在台灣的實踐，以及西方民主本身的內卷與弊病。延續西方殖民主義的痕跡，西方式民主在台灣雖然有進步的地方，但同時也埋下了一些隱患，需要根據台灣的實際情況，進行民主秩序的升級轉型，擺脫西方限定思維，走台灣自己的民主道路。

西方民主的邏輯

在台灣立法院抗議事件中，最多出現的是民主一詞。一般的，在論述西方民主的邏輯時，學者包剛升主要論述四個問題，包括霍布斯問題，圍繞政權的產生；阿克頓問題，包括政治權力的濫用；洛克問題，圍繞約束國家論述；托克維爾問題，贊揚民主體制。根據每個歷史階段中實力結構、制度規則、觀念體系之間的均衡，產生了各歷史階段的觀念體系，在進化完成的過程中，民主政治觀念也由這種觀念體系延伸出來。

台灣的民主事實上也是以這樣一種演化論或進化論視角，不斷的被構建出來，在西方學說當中，人類的政治進化史也是這種脈絡。彷彿在線性的史觀視角下，西方的民主已經到達了人類政治進化史的終點，台灣有這樣的民主，彷彿也能與西方一道，標榜自己為文明的終點。

然而，這種線性進化史觀，往往會導致社會達爾文主義，自由放任的民主競爭，也會產生內卷問題。

民主的內卷及台灣的實踐

所謂西方民主的進步性，在於其跳脫了王權時代與封建時代的朝代治亂興衰，以一種新的政治邏輯，即立憲與民主制度，跳脫了原本存在的馬爾薩斯陷阱，在當時相比較而言，保留了人民群眾的剩餘價值。所謂治亂興衰，即是因為君主體制之下統治集團的權力競賽、統治效能因賢能不配而遞減、君主制國家間戰爭而存在的週期。往往在這個週期的後半段，王朝限於相當漫長的經濟停滯時期，又難以進行技術革命的突破。其中的原因，還在於君主剝奪了普通人手中的剩餘價值，剩餘價值無法轉化為改變生活、提高生產力、突破技術革命，而是轉化為統治租金。

這樣的政治「優越性」被世界範圍內跟隨西方思維的國家或地區所尊崇。然而，未有考慮到的，是這套民主制度，也存在著一些內部的張力與悖論，這些缺陷也會導致民主逐漸陷入自以為是、自由放任、自私競爭的內卷當中。

民主制度的主要內容，包括立憲主義，圍繞權力制衡；民主規則，選票選舉權力機構；有效治理，強調政府穩定和治理能力。但是，這三者之間，仍然存在著相互之間的矛盾。有效治理一直以來與其他二者之間，就存在著實質與程序正義之爭，治理的實質有時候與民主的程序相抵觸。立憲主義與民主規則之間，也存在著張力，民主要求選票決定政治權威，立憲要求分權制衡。

這樣一來，民主制度當中的三個主要內容，相互抵觸，相互悖論，甚至三個內容各自之中，也會存在天生的矛盾。

落實到台灣的實踐，此次朝野之爭、總統府與立法院之爭，透露的就是立憲主義與民主規則之間的巨大張力，藍白要求分權制衡、以議會席位制衡執政黨，而綠營以選舉結果自恃政治權威。更不用說平時台灣的有效治理，與其他的民主內容相抵觸的地方。

秩序的出路、人民的途徑

實際上，自由民主也有不斷的轉型，例如轉型發展為主中公共服務、社會福利、危機干預、政府監管等方面。綜合來看，曾經的民主制度設計，是跳脫了王權與封建時代的馬爾薩斯陷阱、保留了人民的剩餘價值，跳脫了內卷。

如今來看，西方式的自由民主，再一次的陷入這個時代的內卷當中，內卷的內容既表現在民主內容之間的張力與悖論，又表現在實際出現的政治矛盾與衝突，當然當前台灣仍然以一種較為文明的方式進行，不至於陷入動蕩。

但是，要更好的找到新的出路與途徑，跳脫西方民主的內卷，應當更加註重秩序對自由放任的調節，而秩序的核心，便是由人民構建，人民構建的秩序，來調節民主內容之間的張力，打破三者之間的悖論。

西方式的民主，需要更多的反省，找到人民的途徑與秩序的出路。

（作者為國立台灣大學政治學系博士候選人，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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