在賴清德總統於520就職演說以「新兩國論」與大陸直球對決後，短短十天內，大陸當局對台先是祭出「聯合利劍」軍演，隨後又宣布中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）134項商品的關稅減讓。近期以來，我們一再提醒誤判大陸舉措將對台灣造成難以挽回的影響，且預言一一應驗，可惜言者諄諄，聽者藐藐。儘管如此，我們站在更宏觀層次，仍不厭其煩地再次提醒民進黨政府：若不改變既有對陸政策的思維與方法，將讓台灣陷入更大的經濟與安全的雙重風險。

執政的民進黨由於對大陸不夠瞭解，以致長期以來的對陸論述，充滿了自相矛盾；落實到兩岸政策，即呈現一直以來各界所批判的左支右絀。簡單來說，民進黨政府將大陸定性為：一、在中共一黨專政獨裁政權下，大陸沒有任何民主自由；二、在中共治理下，大陸將走向經濟乃至體制崩潰；三、中共的獨裁與擴張，將引起全球民主陣營的共同撻伐。基於上述認識，民進黨政府將「台灣／大陸」，化約建構為「民主／鐵幕」的對比；且不加思索地全盤接受、服膺來自西方的「中國崩潰論」；與此同時，將大陸對台所有的舉措─無論對台灣是否有利─都視為統戰的陰謀。

然而，民進黨政府這種基於價值的理想主義思維，放置在以利益為思考的國際現實主義結構來看，常常呈現極為衝突的窘境。

首先，如果大陸在中共統治下沒有民主自由，那以民主自由模範生自詡自傲的台灣，是否更應該積極推動兩岸民間社會交流？例如透過兩岸的旅遊─即使是先開放台灣組團赴陸，或是進一步開放大陸專業人士來台─讓更多大陸民眾藉此可以多接觸台灣民眾，進而有機會理解台灣，以創造兩岸對話的契機？然而，即使業界再三呼籲、市場仍有需求，但政府一方面堅持於6月推動「損台但不損陸」的赴陸禁團令；另一方面，即使開放少許大陸人士來台交流，不論是在事前的申請程序，亦或來台後極不合情理的行程管控，讓本來應可累積許多正向經驗的兩岸民間交流大打折扣。

其次，如果民進黨政府認為，大陸在中共治理下終將走向經濟乃至體制的崩潰，那要如何理解大陸逐年增長的經濟規模？並要與已成為世界第二大經濟體的大陸建立怎樣的經貿關係？以外貿來看，大陸目前已是全球140多個家和地區的最大貿易夥伴，2023年其進出口總值就達到41.76兆人民幣（下同），占比14.5％，為全球第一；其中出口總值全球第一、進口僅次於美國，為全球第二。且大陸去年進口了超過5兆的大宗商品，以及近3兆的電子元件和近2兆的消費品，亦即大陸已是全球最重要的市場之一。

因此，即便西方國家一再強調對大陸「去風險化」，但從近來一些歐洲國家態度的轉向，以及企業巨頭的競相赴陸來看，面對大陸，在政治層面西方各國或許仍會堅持所謂民主／威權的價值之爭；但在經濟層面，各國及其企業仍基於自身發展，選擇擁抱大陸這個正在崛起中的超大市場。也就是說，西方各國基於現實主義立場下對大陸的「政左經右」，呈現雖競爭但又合作、即使對抗但不對立的態度。

反觀民進黨政府，在台灣與大陸經貿鏈結如此之深的情況下，不但無法有效建立與大陸溝通協商的管道；對於化解大陸對台經貿制裁─例如立即檢討對陸管制的2,509項大陸製產品，並在合理情境下開放─可以說毫無作為。以致台灣面對大陸單邊經貿舉措，除了批判、補貼之外，只能強調緩不濟急、且不切實際的分散市場，除此之外，幾乎無因應能力。

最後，民進黨政府堅信，由於台灣位於第一島鏈要津，以及擁有全球最重要的半導體供應鏈，再加上已是所謂世界民主鏈亮點的前提下，大陸對台任何打壓，都會促使全球民主陣營的共同圍堵。然而，從近年來全球幾個地緣政治衝突來看，這樣的想法就算不是一廂情願，也是嚴重忽略了國際政治運作本質上的現實主義原則！

簡單來說，如我們多次呼籲，如果台灣無法發揮以小事大的智慧，以更靈活彈性的戰術面對大陸，意識形態主導下暴虎馮河的台灣，面臨的只會是一波又一波的風險，受害的卻將是全台灣人民！盼執政當局慎之！