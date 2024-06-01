朋友講了三隻小豬故事的新解，貼切地描繪出課綱的圖像。她說108課綱就是一個精心打造的「房中房」。當吹去了最外圍一層的稻草房─「學習歷程檔案」、「素養題」；吹去了中間一層的木頭房─「必修時數」、「考招制度」；才會發現最內一層、最堅固的磚房裡面赫然關著「去中國化」。此時你才恍然大悟，為何20年來一波波的課綱一路帶著台灣競爭力往下沉淪，它卻始終「八風吹不動，端坐紫金台」。

雖然學習歷程檔案既無效益又框限選擇權，更強化階級不平等；雖然說基礎學科必修時數不足導致高中學力大幅弱化，牽拖大學專業科目成績雪崩，更惡化科技產業缺才…但從學生、老師、家長到產業界的呼籲，都完全無力扭轉教育江河日下的趨勢時，我們只能歸諸它「去中國化」的政治紅利，已成為執政黨戒不了的鴉片。

當台灣20歲以下年輕人90%不認為自己是中國人、中華民族，視中國為惡龍不能去之也要避之，政治上會產生甚麼效應？頂著「中國」二字的反對黨，當然是邪惡政黨，哪有執政的機會？且這個族群將一年比一年龐大，選票占比一年比一年高，隨著老成凋謝，終將成為主流。所以，課綱絕對不能改！

但是，鴉片終歸是鴉片，若不戒除，毒素只會隨著累積危害越來越大，終至台灣崩毀。

如：品格教育。歷史科去時序與中國史，讓人物沒有了臉譜，事件沒有了脈絡。國文科去核心教材，更讓四維八德失去文本的支撐，只剩下口號，與學生疏離。傳統道德既無所依託，公民科強調的又是西方價值觀，重視個人權利，忽略個人責任。於是，教養成為笑話，校園成為叢林，失去了管教權的老師保護不了學生，品格教育失衡成為家長最關注的議題。

如：貧窮世襲。私校既能協助學習歷程檔案，又能維持基礎學科時數，已極有誘因。更在公校重蹈美國覆轍的此刻，讓家長咬牙也得把孩子送到校園相對安全的私校。於是，高學費製造了教育的階級化，崩解了教育公平性。

如：去中國化。它能為此方帶來政治紅利的喜悅，就能為彼方帶來「兩國論」正在實踐路上的急迫感。時間到底站在哪一方？課綱其實是決定「和」「戰」的那根稻草，要增進兩岸的了解、理解、諒解、和解，不如面對課綱！

立法院拿到調查權、聽證權，就應要求教育部公告《台灣後期中等教育長期追蹤資料庫》內課綱的各項調查資料。應要求高中各學科中心向全國高中教師進行課綱問卷調查，並結合家長及學生的調查報告，讓使用者角度呈現108課綱真貌。更要建立教育重大政策的審核究責機制，莫讓錯誤延宕成國安危機，颶風掀翻了磚房時陪葬了台灣。

（作者為中華語文教育促進協會秘書長）