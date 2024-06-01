中國大陸財政部5月31日宣布，中止ECFA部分產品關稅減讓，由於ECFA是影響我國最大的貿易協議，加上去年底的項目，二次中止關稅優惠，將直接衝擊傳統產業出口，且讓我偏重特定產業發展的問題益加嚴峻。

台灣總共只簽署10個FTA，目前僅剩8個有效的FTA，除《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）、台紐與台星三個協定外，均非主要貿易夥伴，FTA占我出口的涵蓋率僅有1成左右，遠低於出口競爭對手。縱然於2021年申請加入CPTPP，至今尚未成立新入會工作小組，還在原地踏步；雖與美國展開《台美21世紀貿易倡議》談判，惟完全未涉及市場開放與關稅減免，還要求我方進一步放寬萊克多巴胺標準與解除原產地標示。

台灣無法與主要貿易夥伴簽署FTA，也無法融入國際經貿整合，對我出口產生不利的影響。尤其以機械、石化、橡膠、鋼鐵與紡織等傳統產業，與競爭對手關稅差距大，衝擊最大。

所幸與我最大出口市場-中國大陸簽署ECFA，貨品貿易早期收穫計畫於2011年1月1日起開始實施降稅，服務貿易早期收穫部門及開放措施亦同時全面實施，2013年1月1日起早期收穫計畫全部產品降為零關稅，13年來已為我出口減免關稅金額高達101.2億美元，對我傳統產業出口裨益甚大。

陸方ECFA早收清單關稅減讓項目，以2011年稅則為基礎，高達557項，2023年12月21日大陸宣布中止丙烯等12項台灣商品關稅減讓，與本次取消的134項，二者合計146項，僅占所有減讓項目的26％。

但若以出口金額來看就很驚人了，根據經濟部的估算，第一次取消的12項石化產品，光去年1-11月對大陸出口金額就達18億美元；此次取消的134項早收優惠項目，產業更為廣泛，涵蓋石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等產品，2023年該等產品輸陸金額約98億美元，占我對全球出口比重約2％。去年ECFA早期收穫貨品出口大陸的出口值為157.82億美元，二次中止關稅減讓的貨品，去年出口大陸金額約在120億美元，約占ECFA所有早期收穫貨品出口的76％之譜。

這些產品將面對關稅提高的壓力，大幅削減在大陸市場的競爭力，大型企業可選擇將工廠轉移至大陸，破壞原有的兩岸分工模式，抑或開發新市場；中小企業無力移轉生產據點，也不易分散市場，恐被迫放棄大陸市場。

尤有甚者，傳統產業出口受挫，無論是移轉生產據點或是關廠歇業，都會造成我國更依賴受惠於《資訊科技協定》（ITA）零關稅的科技產品。事實上，我國出口已過度仰賴ICT產業，特別是半導體，2019年積體電路占我總出口3成，去年比重已經逼近4成（38.5％）；對大陸（含香港）更明顯，積體電路出口比重由2019年的44.8％，2023年已攀升逼近6成（59.4％），荷蘭病甚為明顯。大陸中止ECFA早收清單中的146項產品，將使我國依賴單一產業的問題更加嚴重。

（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）