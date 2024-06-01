執政黨是如何取得電信個資，進而對民眾進行政治偵防？主管機關NCC原訂3日赴立院專案報告，但在此之前，NCC提前公布結論，定調經詢問3大電信業者，確認均未外洩個資給政黨人士。姑且不論真相為何，這種粗糙的調查，猶如問小偷有沒有偷東西，對方說沒有就結案。熱衷扮演民進黨附隨組織的NCC，這次果然再度不負黨的期待。

民進黨政策會執行長王義川自爆透過手機訊號，取得參與青鳥、520前民眾黨集會及總統選前造勢的群眾個資，進而確認參與者並非同一批人。這段話的嚴重性在於，為何政黨能精準取得特定時段、特定範圍的大規模電信個資對民眾進行監控？

原因可能有三。第一，這段發言純屬虛構；第二，有駭客入侵電信業者後台；第三，電信業者自己把資料交出去。

如果原因是第一個，那就證明王義川果然是江湖傳聞的「憨川」，讓傳統民進黨極具戰略意義的政策會職務，淪落成散布假訊息的通告咖，若為說謊退出政壇是剛好而已。但，如果原因是後兩者呢？

關於這點，NCC有絕對責任介入清查，但從最新公布的報告來看卻明顯單憑業者片面說詞，就認定「無任何私人企業、政府機關或特定黨籍人士請求資訊」。試問，若業者真有違法會傻傻坦承嗎？NCC問而不究、查而不辦，擺明敷衍過水含混過關。

或許，與其期待NCC恪遵職守，不如期待「憨川」發揮道德勇氣，轉做汙點證人，全盤托出真相，一來可證明自己在政論節目所言不假，二則更可阻止民進黨所擔心的「民主已死」成為事實。如此，才不枉費當初民進黨這麼用力的「搶救王義川天兵」。