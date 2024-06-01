大陸宣布「聯合利劍－2024A」軍演的彼時，我正隨團在美訪問。我們被美方問得最多的問題是：為什麼國民黨認為賴清德的就職演說背離蔡英文路線？

美方認為，從「維持現狀」、「兩岸穩定」和「對話溝通」三原則評估賴清德的演說是過關的，所以第一時間才會表達「歡迎」之意。我們告訴美方：雖然賴演說中有上述字眼，但相對於通篇調性，只能算聊備一格。其次，在遣詞用字上，蔡用大陸當局或北京政府稱呼對岸，賴則直稱中國，明顯分割大陸與台灣。蔡否認有「九二共識」，但承認有「九二會談」，賴卻說兩岸「互不隸屬」，直接否定對岸的一中原則。這些美方毫無察覺，故以為大陸已言詞表達過不滿，不會再有任何回應行動。故大陸毫無預告的軍演，完全不在美方的估算內。

華府的台灣通也不理解，賴不是喊話大陸：與民進黨政府展開對話，取代對抗，並恢復觀光及留學交流嗎？事實上，習近平已透過4月馬習會對賴釋放善意，從兩岸同屬一中的政治立場，鬆綁至兩岸同屬中華民族的文化立足點；從與國民黨交流必須符合「九二共識」的高標，退縮到與民眾黨交流的「兩岸一家親」及民進黨的中華民族低標。

換言之，賴清德的演說若出現兩岸皆是中華民族的通關密語，就算過關了。可惜，賴清德及國安團隊讀不懂習近平的心，習也只好展現老大哥的肌肉。故我們告訴美方，大陸對2016年蔡英文就職演說回應是未答完的考卷，此番對賴清德應是直接死當了，故兩岸幾乎沒有美方期待的對話可能。

對大陸有深刻研究的智庫專家告訴我們，華府的台灣通新貴，雖然有學習中文，但語意理解仍不及母語人士，又台灣官方譯文非忠實且原汁原味呈現，他們亦未比較蔡與賴的演說差異，以致有所誤判。同時在美國敵中的氛圍下，知中溫和派的聲音被壓抑，也造成華府決策圈的誤判。他們之中，甚至有種說法，不管賴說了什麼，大陸一樣會不滿，會軍演。

行腳華府，戒慎恐懼，發現過去幾年的台美交流完全被民進黨政府及其外圍組織把持，美方觀點易受民進黨影響，乃至對在野黨的人及想法是很陌生的。美中關係已陷入競爭與對立，所謂對話如在新加坡舉辦的香格里拉會談，也已流於各自表述，且大國博弈非到必要關頭不掀底牌。缺乏國民黨觀點的灌注，美方容易誤判台海情勢，如大陸軍演。再加上對大陸有強烈敵意的民進黨政府也存有一廂情願的幻想，導致三方間的情資落差與誤判，台海風險陡然驟升。我擔心拜登總統所言願出兵保衛盟友，當發現因誤判而涉入台海軍事危機時，還會勇往直前嗎？

多數兵推均顯示，大陸武力犯台的難度相當高，故民進黨輕易地將大陸軍演解讀成恫嚇台灣人的實境秀，要求媒體不報導，民眾無感就沒事了。然而由陳永康立委規畫，政大台灣安全研究中心及21世紀基金會舉辦的TTX兵推結果顯示：攻台價高，買台划算，窮台容易，困台省事。習近平正逐步實施上述策略，如取消134項產品ECFA關稅減讓，預料未來將有更多的台灣企業會面臨讓利歸零的困境。

軍演透露的另一項訊息是，大陸已有包圍台灣的軍事實力，只要利用武力阻斷四船次進口能源的上岸，台灣就需局部斷電，影響民生及產業甚鉅。兵推顯示台灣可能尚未撐到美軍馳援，就已經民生凋敝、百廢待舉了。若要避免台海最壞情勢發生，讓國民黨觀點重新回到華府決策圈是無比重要的事！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）